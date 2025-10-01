svi su im se divili

svi su im se divili

Slušaj vest

Australijske zvezde venčale su se 2006. godine u tradicionalnoj katoličkoj ceremoniji u kapeli Kardinala Čerretija u Sidneju, a tada se činilo da će njihova ljubav trajati zauvek.

Bajkovito venčanje koje je obećavalo večnost

Nikol Kidman izgledala je anđeoski te večeri, noseći asimetričnu haljinu modne kuće Balensijaga. Njena plava kosa bila je stilizovana u opuštene lokne, a uz haljinu u kroju „empire“ stilizovala je biserne minđuše i buket kremastih ruža. Kit Urban bio je elegantan u crnom smokingu, sa prslukom i crnom kravatom.

Stotine fanova i novinara okupile su se ispred kapele, želeći da bace pogled na mladence. Nikol je stigla u krem Bentliju, sedeći pored svog oca psihologa, Antonija Kidmana, koji je preminuo 2014. godine u 75. godini. Kroz prozor automobila mahala je okupljenima i zahvaljivala im na podršci.

Zavet pred prijateljima i porodicom

Par je pred 250 najbližih izrekao bračne zavete, a među zvanicama su bili i poznati prijatelji poput Hjua Džekmena, Naomi Vots i Rasela Kroua.

Nikolina sestra Antonija bila je kuma, obučena u kombinaciju boje slonovače i roze. Na ceremoniji su prisustvovali i Izabela i Konor Kruz, usvojena deca koje je Nikol dobila sa bivšim suprugom Tomom Kruzom. Ćerka Izabela bila je deveruša, dok je Konor imao ulogu pratioca gostiju.

Svadbeno slavlje sa temom Romea i Julije

Nakon ceremonije, slavlje je organizovano u bajkovitom šatoru sa temom "Romeo i Julija", na imanju St. Patrik u Manliju.

Hju Džekmen zabavio je goste izvođenjem numera iz mjuzikla Boy from Oz, a zatim je i Kit Urban zasvirao i zapevao svojoj nasmejanoj supruzi. Izveo je jednu od svojih pesama, a refren je glasio:

- Voleću te kao što te niko ne voli i zaslužiću tvoje poverenje stvarajući uspomene sa nama.

Prva velika kriza – borba sa zavisnošću

Samo šest meseci nakon venčanja, poverenje koje su izgradili stavljeno je na ozbiljan test – Kit Urban se vratio zavisnosti od alkohola i otišao na rehabilitaciju u kliniku Betty Ford u SAD-u.

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Kidman sa porodicom:

1/6 Vidi galeriju Nikol Kidman sa porodicom na odmoru Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

Uprkos svemu, Nikol mu nije okrenula leđa. Viđena je kako ga posećuje i grli u centru za rehabilitaciju u Palm Springsu u Kaliforniji, pružajući mu podršku tokom teškog razdoblja.

Medeni mesec i dolazak dece

Pre nego što je Urban otišao na lečenje, par je uspeo da provede medeni mesec u Francuskoj Polineziji, boraveći u luksuznom hotelu St. Regis Bora Bora.

U godinama koje su usledile, njihova ljubav je dobila još dublje značenje kroz roditeljstvo. Dobijaju dve ćerke: Sandej Rouz, rođenu 2008. godine u Nešvilu, i Fejt Margaret, rođenu 2010. godine uz pomoć surogat-majke.

Bonus video: Ana i Bastijan podelili starateljstvo nad decom