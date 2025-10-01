Slušaj vest

Didiju, rođenom kao Šon Kombs, odbijeni su zahtevi za novo suđenje ili oslobađajuću presudu u utorak, samo nekoliko dana pre zakazanog izricanja kazne.

Dok je pravni tim osnivača Bed Boj Rekordsa prethodno podneo zahtev za oslobađajuću presudu po Pravilu 29 — koje je tvrdilo da nema dovoljno dokaza i pogrešnog tumačenja termina „prostitucija“ u njegove dve osude za kršenje Manovog zakona — sudija Arun Subramanijan je presudio da ga argumenti izneti u zahtevu nisu ubedili.

Sudija Subramanijan, koji je nadgledao osmonedeljno suđenje repera, takođe je odbio pokušaj advokata za novo suđenje nakon što su tvrdili da je porota imala predrasude zbog dokaza po oslobođenim tačkama optužnice, uključujući trgovinu ljudima u svrhu seksa i reketiranje.

Ova informacija dolazi tri dana pre nego što ćeDidiju biti presuđeno, nakon što je u julu proglašen krivim za prevoz ljudi radi bavljenja prostitucijom. Obe osude nose maksimalnu zatvorsku kaznu od 10 godina.

Za šta se tereti Didi?

Didi je uhapšen u Njujorku prošlog septembra, mesecima nakon što su njegove kuće u Los Anđelesu i Majamiju pretresene ranije 2024. godine.

Savezni tužioci su potom podigli optužnicu protiv njega za kršenje Manovog zakona, kao i za trgovinu ljudima u svrhu seksualne seksualne aktivnosti i zaveru za reketiranje. Optužili su hip-hop mogula da je prisiljavao žene i muške pratnje da učestvuju u seksualnim susretima pod uticajem droge na događajima, nazvanim „frik-ofovi“.

Didi je tokom celog suđenja tvrdio da je nevin i izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.

Dobitnik Gremija ostaje u zatvoru od presude u julu. U sudskom podnesku početkom ovog meseca, Didijev advokat se zalagao da reper dobije zatvorsku kaznu od najviše 14 meseci - što bi u suštini predstavljalo vreme provedeno u služenju. Međutim, u podnesku od 189 stranica sudiji, tužioci su rekli da žele da Didi odsluži više od 11 godina zatvora.

