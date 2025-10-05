Slušaj vest

Selena Gomez i dalje deli nezaboravne trenutke sa svog venčanja iz snova sa Benijem Blankom. Glumica je ovog utorka na Instagramu podelila seriju novih, intimnih fotografija koje prikazuju dosad neviđene momente – uključujući i prvi pogled na njenu treću venčanicu, namenjenu prijemu.

Vintage venčanica za svečani prijem

Na jednoj od fotografija, 33-godišnja Selena ljubi svog supruga na plesnom podijumu, noseći elegantnu belu haljinu inspirisanu vintage stilom, sa srcolikim dekolteom. Ova objava otkriva da je pevačica tokom svog posebnog dana nosila čak tri različite venčanice, a sve potpisuje poznati dizajner Ralf Loren.

Glavna venčanica – dugi šlep i čipkani detalji

Zvezda serije "Ubistva u istoj zgradi" takođe je pokazala detalje svoje glavne venčanice – elegantne haljine sa halter izrezom, ukrašene čipkom oko vrata i raskošnim, dugim šlepom. Izgled je upotpunila jednostavnim dugim velom i frizurom u stilu starog Holivuda – sa talasima i razdeljkom sa strane.

Druga venčanica: romantična čipka i korset

Treća kreacija bila je još jedna duga haljina sa halter izrezom, ovog puta sa naglašenim, strukturiranim korzetom i nežnim čipkastim šlepom – spoj elegancije i moderne romantike.

Buket od đurđevka: simbol ljubavi i čistoće

Selena Gomez i Beni Blanko na dan njihovog venčanja Foto: itsbennyblanco/instagram

Selena je sa pratiocima podelila i krupan plan svog svadbenog buketa, koji je bio sastavljen od đurđevka. Međunarodno priznati planer venčanja Tajler Spajer za magazin People objasnio je simboliku ovog cveta:

- Đurđevak predstavlja ljubav, čistoću i obnovu. To su nežni, klasični cvetovi koji se već decenijama koriste u svadbenim buketima – bezvremenski su izbor.

Svadbena torta i dekoracije

Na fotografijama se vidi i svadbena torta u obliku srca sa crnom glazurom i natpisom "just married", kao i figurice mladenaca. Sama ceremonija održana je ispod cvetnog luka u velikom belom šatoru, dok je prijem bio osvetljen svećama. Stolovi su bili ukrašeni aranžmanima od dalija, a jesenji ton dali su baršunasti stolovi boje rđe.

Venčanje puno zvezda

Selena i Beni venčali su se 27. septembra u Santa Barbari u Kaliforniji, a ceremoniji su prisustvovale mnoge poznate ličnosti, uključujući Tejlor Svift, Eda Širana, Stiva Martina, Martina Šorta, Kamilu Kabeljo, Paris Hilton, Pola Rada i Karu Delevinj.

