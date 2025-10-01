Čarli Šin u ulozi u seriji „Dva i po muškarca“

Čarli Šin, nekada najplaćeniji glumac u istoriji televizije, ponovo je u centru medijske pažnje nakon objave biografskog dokumentarca na Netflixu, u kom otkriva šokantne tajne o svom životu obeleženom zavisnostima.

Prvo seksualno iskustvo s 15 godina

Sad je, gostujući u podkastu "Impaulsive", Šin izneo još šokantnih detalja iz svog života. Voditeljima Loganu Polu i Majku Madžlaku je otkrio da je nevinost izgubio s 15 godina,i to s prostitutkom po imenu Kendi koju je pronašao u oglasu. Glumac je prostitutku opisao kao "En-Margret s Mastercardom" i dodao kako je za njene usluge koristio kreditnu karticu svog slavnog oca, Martina Šina.

Više od 47.000 žena i odnosi s muškarcima

Ipak, otkriće koje je izazvalo najveći šok u Sjedinjenim Državama jeste njegova tvrdnja da je spavao s više od 47.000 žena, što bi u proseku značilo tri žene dnevno tokom njegovog seksualnog života.

Na pitanje šta ga je navelo na takav životni stil, odgovorio je: "Nije bilo tako 'kompleksno' kako ste rekli. Više se radilo o snalaženju i rešavanju svake situacije i scenarija kako su se pojavljivali ili kako me je raspoloženje vodilo. To me je dovelo do rezultata koje sam tražio", prenosi Index.hr.

Čarli Šin na promociji svoje autobiografije Foto: Dominik Bindl / Getty images / Profimedia

U dokumentarcu je takođe otkrio da je tokom života imao polne odnose i s muškarcima, posebno u periodu kada su njegove zavisnosti od seksa i droge bile najintenzivnije. Čarli Šin, koji je 2015. javno objavio da je HIV pozitivan, danas za sebe kaže da je u "polucelibatu" i za kraj nudi životni savet: "Ne nosite široke pantalone na safariju i ne očekujte da će vas napasti lav."

