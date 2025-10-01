Slušaj vest

Poznati umetnik filmskih postera, Renato Kasaro, preminuo je 30. septembra 2025. godine u 89. godini.

Smatran jednim od najuticajnijih i najinovativnijih italijanskih dizajnera postera, za sobom ostavlja nasleđe ručno oslikanih umetničkih dela za hiljade filmova, uključujući klasike kao što su "Konan Varvarin" (Conan the Barbarian), "Oktopusi" (Octopussy) i "Za šaku dolara" (A Fistful of Dollars).

Rođen u Trevizu u Italiji 1935. godine, Kasaro je bio jedan od poslednjih majstora ručno oslikanih filmskih postera, legendarni italijanski umetnik čiji je jedinstveni stil krasio hiljade međunarodnih filmskih kampanja. Karijeru je započeo izuzetno mlad, sa 18 godina u Studiju Favali (Studio Favalli), centralnoj dizajnerskoj firmi za rimsku filmsku industriju. Već sa 21 godinom osnovao je sopstveni nezavisni umetnički studio.

Nakon plodne karijere tokom koje su njegovi radovi krasili bioskope širom sveta, Kasaro se na kraju povukao iz komercijalnog sveta filmskih postera 1998. godine, zbog toga što su se studiji opredelili za digitalne formate. Međutim, njegovo povlačenje nije značilo kraj njegovog umetničkog stvaralaštva za film.

U značajnom trećem činu, reditelj Kventin Tarantino, dugogodišnji obožavalac i samoproklamovani poklonik Kasarovog rada, lično je vratio umetnika u centar pažnje. Za promociju svog filma "Bilo jednom u Holivudu" (Once Upon a Time in Hollywood) iz 2019. godine, Tarantino je želeo da uhvati autentičan, vintidž osećaj italijanske filmske promocije iz šestdesetih/sedamdesetih godina.

Tarantino je naručio od Kasara da napravi seriju postera za fiktivne italijanske vesterne u kojima je glumio njegov lik, glumac Rik Dalton (kojeg je igrao Leonardo Dikaprio).

