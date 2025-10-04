Slušaj vest

Dugogodišnji slavni parovi iznenadili su obožavaoce kada su objavili da se razilaze nakon decenija zajedničkog života. Iako su mnogi od njih imali srećne godine iza sebe, raskid je na kraju bio jedina ispravna odluka — a u nekim slučajevima stvari su postale prilično dramatične, uključujući i javne izjave o "izdaji", piše People.

Nikol Kidman i Kit Urban

Vest koja je odjeknula 29. septembra jeste da se, nakon skoro 20 godina braka, rastaju Nikol Kidman i Kit Urban. Prema izvorima, par živi odvojeno još od početka leta.

Nikol Kidman i Kit Urban se razvode nakon 19 godina braka

„Nikolina sestra Antonija bila joj je velika podrška, a cela porodica Kidman se okupila da budu uz nju“, rekao je izvor za People.

„Ona to nije želela. Borila se da spasi brak“, dodaje isti izvor. Par se upoznao u januaru 2005, a venčali su se u junu 2006. Imaju dve ćerke: Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14).

Hju Džekmen i Debora Li Fernes

Ljubavna priča Hjua Džekmena i Debore Li Fernes počela je 1995. na snimanju australijske serije Corelli, a venčali su se manje od godinu dana kasnije. Tokom 27 godina braka dobili su dvoje dece — sina Oskara (Oscar, 23) i ćerku Avu (Ava, 18). Razvod su objavili u septembru 2023.

„Bili smo blagosloveni što smo proveli skoro tri decenije zajedno kao muž i žena u prelepom, ljubavnom braku. Naše zajedničko putovanje se sada menja i odlučili smo da se razdvojimo kako bismo nastavili individualni razvoj“, naveli su u zajedničkom saopštenju.

Hju Džekmen i Debora Li Ferns Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Miredis Gonsales i Dedi Jenki

Kralj regetona Dedi Jenki i njegova supruga Miredis Gonsales razveli su se nakon skoro 30 godina braka. Portorikanski reper potvrdio je vest putem Instagrama:

„Nakon više od dve decenije braka i višemesečnih pokušaja da ga spasimo, danas su moji advokati odgovorili na zahtev za razvod koji je podnela Miredis“, napisao je.

„Poštujem Miredisinu odluku“, dodao je, naglasivši da im je porodica i dalje prioritet. Venčali su se 1995. i imaju dvoje dece: ćerku Džesaelis (28) i sina Džeremija (26), dok reper ima i ćerku Jamilet iz prethodne veze.

Miredis Gonsales i Dedi Jenki Foto: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

Lija Remini i Anđelo Pagan

Glumica Lija Remini i njen suprug Anđelo Pagan objavili su razvod u avgustu 2024, nakon 21 godine braka.

„Eto nas... Nakon 28 godina zajedničkog života i 21 godine braka, odlučili smo da podnesemo zahtev za razvod“, napisali su u zajedničkoj izjavi.

„Naš odnos je i dalje snažan, samo se razvio u nešto drugačije. Sa naše tačke gledišta, ovaj brak je bio veliki uspeh.“ Upoznali su se 1996, venčali 2003. i imaju ćerku Sofiju.

Lija Remini i Anđelo Pagan Foto: HNW / PictureLux / Profimedia

Tiš i Bili Rej Sajrus

Brak Tiš Sajrus i Bilija Reja Sajrusa, roditelja Majli Sajrus, trajao je 30 godina, ali je bio ispunjen usponima i padovima. Bili Rej je prvi put zatražio razvod 2010, ali ga je kasnije povukao. Tri godine kasnije, Tiš je podnela zahtev, ali su se ubrzo pomirili.

Konačan kraj usledio je u aprilu 2022, kada je Tiš ponovo podnela zahtev za razvod.

„Nakon 30 godina, petoro neverovatne dece i čitavog života uspomena, odlučili smo da krenemo svako svojim putem, ne sa tugom, već sa ljubavlju u srcima“, poručili su tada.

Tiš Sajrus i Bili Rej Sajrus Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Metju i Tina Nouls

Roditelji muzičkih zvezda Bijonse i Solanž, Metju i Tina Nouls, razveli su se 2011. godine, nakon 31 godine braka. Radili su zajedno na uspehu grupe "Destiny’s Child", ali je brak bio opterećen problemima.

U svojoj knjizi "Matrijarh", Tina je otkrila da ju je Metju varao.

„Navikla sam se na te krajnosti — pola vremena sam bila presrećna, dok smo delili životnu avanturu, a onda očajna i slomljenog srca zbog njegove nevernosti.“ Danas, 14 godina nakon razvoda, kaže da su u dobrim odnosima i da ga voli „kao brata“.

Metju Nouls i Tina Nouls Foto: Leon Bennett / Getty images / Profimedia

Bil Gejts i Melinda Frenč Gejts

Jedan od najbogatijih parova na svetu, Bil Gejts i Melinda Frenč Gejts, objavili su razvod 3. maja 2021, posle 27 godina braka. Upoznali su se 1987, venčali 1994. i zajedno stvorili poslovno i filantropsko carstvo, uključujući Fondaciju Bil i Melinda Gejts. Imaju troje dece. Nakon razvoda, Melinda je napustila fondaciju kako bi se posvetila sopstvenim projektima.

Bil Gejts i Melinda Gejts Foto: Profimedia

Džef Bezos i Mekenzi Skot

Osnivač Amazona Džef Bezos i Mekenzi Skot razveli su se 2019, nakon 25 godina braka.

„Nakon dugog perioda ljubavnog istraživanja i probnog razdvajanja, odlučili smo da se razvedemo i da nastavimo svoje živote kao prijatelji“, objavio je Bezos na Tviteru. Imaju četvoro dece.

Bezos se nedavno venčao sa Loren Sančez, s kojom se tajno viđao, a upoznali su se upravo putem njenog tadašnjeg supruga, koji je bio Bezosov prijatelj.

Mekenzi Skot i Džef Bezos Foto: Profimedia

Meril Strip i Don Gamer

Glumica Meril Strip i vajar Don Gamer iznenadili su javnost 2023. objavom da su već više od šest godina razdvojeni. Vest je stigla ubrzo nakon njihove 45. godišnjice braka.

„Don Gamer i Meril Strip su razdvojeni više od šest godina, i iako će se uvek brinuti jedno za drugo, odlučili su da žive odvojeno“, izjavio je njen predstavnik. Venčali su se 1978. i imaju četvoro dece.

Meril Strip i Don Gamer Foto: AP/Dan Steinberg

Mirna Koli-Li i Morgan Frimen

Glumac Morgan Frimen (Morgan Freeman) i Mirna Koli-Li (Myrna Colley-Lee) bili su u braku 26 godina pre nego što su se rastali 2007. Razvod je finalizovan 2010. Par nije imao zajedničku decu, iako Frimen ima četvoro dece iz prethodnih veza.

Mirna Koli-Li i Morgan Frimen Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Arnold Švarceneger i Marija Šrajver

Brak Arnolda Švarcenegera i Marije Šrajver) okončan je 2011, nakon 34 godine zajedničkog života. Razlog je bilo Švarcenegerovo priznanje da je pre 14 godina dobio dete sa kućnom pomoćnicom. Imaju četvoro zajedničke dece. Iako je Marija podnela zahtev za razvod 2011, on je pravosnažno okončan tek 2021.

Arnold Švarceneger i Marija Šrajver Foto: Profimedia

Kris Džener i Kejtlin Džener

Kris Džener i Kejtlin Džener (nekada Brtus Džener) na čelu jedne od najpoznatijih porodica na svetu, razdvojile su se 2013. godine, posle 22 godine braka. Dve godine kasnije, Kejtlin se javno deklarisala kao transrodna osoba.

U svojoj autobiografiji Tajne mog života (The Secrets of My Life), Kejtlin je otkrila pojedinosti iz braka koje se nisu dopale ni Kris ni njenim ćerkama.

Kris Džener i Brus Džener Foto: AP

Kim Kardašijan (Kim Kardashian) je komentarisala

„Kejtlin je bukvalno osnovala tri porodice sa tri različite žene — i sve je upropastila.“

„Sto posto“, složila se Kris, i dodala:

„Ali ona ne može da podnese negativan publicitet, pa ću ja biti žrtveni jarac. Ona će mene baciti pod autobus.“

(Kurir.rs/ Index.hr)

