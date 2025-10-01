Slušaj vest

Bed Bani, pravog imena Benito Antonio Martínez Okasio, u nedelju je na društvenim mrežama potvrdio da će biti glavna zvezda poluvremena Superboula LX. Spektakl će se održati 8. februara na stadionu Levi's u Santa Clari u Kaliforniji, piše HuffPost.

Portorikanski muzičar, kome se pripisuju zasluge za globalnu popularizaciju rep muzike na španskom jeziku, odmah je jasno dao do znanja da čitav svoj nastup namerava da izvede upravo na maternjem jeziku, što je izazvalo lavinu reakcija.

Bes Trampovih pristalica

S obzirom na to da američka desnica često koristi fraze poput "U Americi govorimo engleski" ili "Vratite se u svoju zemlju" upućene onima koji ne govore engleski, bilo je očekivano da će Trampove pristalice, poznate kao MAGA, burno reagovati na odabir NFL-a.

NFL je izvođača odabrao u partnerstvu s kompanijom "Roc Nation" u vlasništvu Džej Zija. I zaista, njihov bes nije izostao, ali razlozi su dublji od samog jezika. Najglasnije pristalice desnice, poput Benija Džonsona, Džoa Konče s Fox Newsa i Džeka Posobika, brzo su izrazili svoje nezadovoljstvo na društvenoj mreži X.

U svojim objavama istakli su da je Bed Bani "ogroman mrzitelj Trampa", "anti-ICE aktivist" (protivnik Imigracione i carinske službe) i da nema pesme na engleskom, optužujući NFL da politizuje Superboul.

Zašto je Bed Bani trn u oku desnice?

Postoji nekoliko ključnih razloga zašto su konzervativci uznemireni. Dobitnik Gremija je otvoreni kritičar Donalda Trampa, a svoje protivljenje jasno je pokazao još tokom njegovog prvog mandata. Na koncertu 2017. godine nosio je majicu s natpisom na španskom: "Jesi li tviteraš ili predsednik?"

Muzičar je takođe saveznik LGBTQ+ zajednice, za šta je 2023. godine nagrađen i GLAAD-ovom nagradom Vanguard. Njegov modni izraz često prkosi rodnim normama, a javno je osudio i brutalno ubistvo transrodne žene Alekse Negron Lusijano u Portoriku 2020. godine.

Ipak, čini se da je kap koja je prelila čašu njegova nedavna izjava za magazin i-D. Najavio je da će njegova nadolazeća turneja delimično zaobići SAD zbog Trampovih antiimigrantskih mera.

"Postojao je problem da bi ICE mogao da bude ispred mog koncerta. I to je nešto o čemu smo razgovarali i zbog čega smo bili vrlo zabrinuti", rekao je.

