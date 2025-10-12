Glumac Dejvid Karadin koji je poznat po ulozu u filmu "Kill Bil" Kventina Tarantina preminuo je na Tajlandu 2009. godine kada je, prema zvaničnoj verziji, sebi oduzeo život. Pronašli su ga u ormaru, potpuno nagog u stojećem položaju. Kako je i sam navodio život mu je bio sačinjen od uspona i padova, a suicidne misli su ga proganjale dok je još bio dete.

Jednom prilikom je i za medije izjavio da je pokušao da sebi oduzme život sa 5 godina. Kako je kasnije pričao njegov otac, na to ga je navela činjenica da on i njegov brat Brus nemaju istog oca, jer su njegovi otac i majka pošto su se rastali imali nekoliko brakova.

"Otac me je spasio tada, ali mi je oduzeo kolekciju stripova i spalio ih", ispričao je glumac jednom prilikom.

Misteriozna smrt glumca i dalje izaziva jezu Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Glumac je pred smrt otputovao na Tajland kako bi snimio film "Strech". Tamo je odseo u luksuznom hotelu gde je sobarica pronašla njegovo beživotno telo u ormaru hotelske sobe. Posle ovog nemilog događaja izvršena je autopsija i pokrenuta je istraga.

Glumčeva saradnica zadužena za odnose sa medijima tvrdila je da nije u pitanju samoubistvo, jer je utvrđeno da je glumcu jedan kanap bio obmotan oko vrata, a drugi oko međunožja, pri čemu su kanapi bili spojeni i okačeni o ormar. Kasnije su nalazi pokazali da je Karadin umro od gušenja što, kako je prenosio Holywood Reporter, isključuje samoubistvo i otvara mogućnost slučajne smrti.

Kako se navodi, nije bilo nikakvih tragova borbe, konopac je uzet sa hotelskih zavesa, apartman je bio zaključan iznutra što dovodi do toga da nema naznaka da bi se sumnjalo na ubistvo.

Dejvid Karadin sa suprugom Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Glumčeva udovica podnela je tužbu protiv kompanije koja je radila na pomenutom filmu, tvrdeći da je njegov asistent bio dužan da pomogne Karadinu da se snađe u Bangkoku, ali ga je napustio noć pre nego što je policija našla telo.

Dejvid Karadin je u trenutku smrti imao 72 godine, nije ostavio nikakvo oproštajno pismo, a iza njega su ostali supruga Eni i troje dece.

