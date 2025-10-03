Slušaj vest

Mnogi su Džeka Glisona upoznali kroz njegovu upečatljivu ulogu okrutnog kralja Džofrija Barateona u seriji Igra prestola. Njegov lik, poznat po surovosti i manipulaciji, postao je jedan od najomraženijih u istoriji televizije – i simbol tiranije na malim ekranima.

Povlačenje iz glume i javnog života

Nakon što je Džofrijev lik ubijen u četvrtoj sezoni serije, Glison je 2014. odlučio da se povuče iz glume i javnosti. U više navrata je isticao da mu je slava izazivala nelagodnost i da nije uživao u pažnji koju je dobijao.

U galeriji pogledajte fotografije Džeka Glisona:

1/6 Vidi galeriju Džek Glison Foto: Sunset Box / Allpix Press / Profimedia, Profimedia

Ipak, nije potpuno napustio scenu – povremeno je prihvatao uloge u pozorištu, gde se osećao slobodnije i zaštićenije od reflektora javnosti.

Povratak na televiziju kroz Netfliksovu seriju

Posle više od decenije, 33-godišnji Glison se vraća na male ekrane u novoj Netfliksovoj seriji "Kuća Ginis", gde tumači lik Bajrona Hjuzisa. Za ovu ulogu morao je da prođe manju fizičku transformaciju – zamenio je svoje prepoznatljive plave lokne smeđom kosom, a umesto srednjovekovnih kostima sada nosi odeću iz 19. veka, uključujući i elegantne šešire u stilu dandy-ja.

Zašto je gluma izgubila čar?

Govoreći o razlozima zbog kojih se povukao, Glison je jednom prilikom rekao:

Džek Glison u seriji Kuća Ginisa Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Sve se svelo na to da jednostavno nisam izvlačio toliko užitka iz glume koliko sam znao. Počeo sam da glumim sa osam godina i jako sam to voleo... Iz nekog razloga postalo je mehaničko i manje strasno kada sam krenuo da radim na "Igri prestola".

Dodao je i da mu se odnos prema glumi promenio kada je počeo da od nje zarađuje, čime je izgubila deo svoje iskonske zabave.

Diskretan život u Dablinu i nova poglavlja

Iako nema profile na društvenim mrežama i retko daje intervjue, Glison se poslednjih godina sve češće pojavljuje u novim projektima. Ranije ove godine igrao je u seriji "Sigurna luka" zajedno sa kolegom iz Igre prestola Alfijem Alenom, kao i u popularnoj seriji "Sendmen".

Tokom svog perioda medijske tišine, Glison se i oženio. Njegova supruga je dugogodišnja partnerka Rošin O'Mahoni, a par trenutno živi u Dablinu, daleko od holivudske buke i pažnje.

Bonus video: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji