Za mnoge žene, princ na belom konju ostaje samo san, ali Arijana Ostin iz Vašingtona je taj san pretočila u stvarnost – i to doslovno. Njena bajka započela je 2005. godine u jednom noćnom klubu, kada je sasvim neočekivano upoznala pravog princa – Džoela Dejvida Makonena Hailija Selasijea, potomka poslednjeg cara Etiopije.

Neočekivan prvi susret

Te večeri, Arijana, tada dvadesetogodišnja studentkinja, uživala je u izlasku sa prijateljima. Princ joj je prišao s neuobičajenim komentarom:

- Prišao je meni i drugarici i rekao: "Vi izgledate kao reklama za Bombay Sapphire", prisetila se kroz smeh.

Iako je rečenica delovala nasumično, šarmirala ju je. Džoel nije gubio vreme:

- Za pet minuta rekao mi je znaš, bićeš moja devojka. Ja sam se nasmejala, ali sam onda pristala.

Prava istina otkrivena tek posle šest meseci

U početku, Arijana nije znala ništa o njegovom kraljevskom poreklu. Tek nakon šest meseci veze, jedan prijatelj joj je, kroz šalu, otkrio ko je zapravo njen dečko.

- Prijatelj mi je rekao da sam srećna jer imam dečka koji je princ. Nisam odmah verovala, ali ubrzo mi je postalo jasno da je istina, ispričala je ona.

Dvanaest godina ljubavi i pet dana svadbe

Njihova veza je opstala više od decenije, a 2017. su svoju priču zaokružili raskošnim venčanjem koje je trajalo punih pet dana. Arijana je prethodno prešla u Etiopijsku pravoslavnu crkvu, pripremala se uz sveštenika, i prihvatila sve tradicionalne običaje. Ceremonija je održana u luksuznom imanju Foksejs Menor u Virdžiniji. O svom novom statusu rekla je:

- Presrećna sam i uzbuđena što sam deo etiopske monarhije, ali osećam i težinu titule. To je najstarija monarhija na svetu i u tome ima nešto zaista moćno. Nadam se da mogu da iskoristim tu energiju kako bih činila dobra dela i ovde i u Etiopiji.

Princ iz senke

Džoel je rođen 1982. godine u Rimu, dok su njegovi roditelji, princ Dejvid i princeza Adej Imru, živeli u izgnanstvu. Veći deo detinjstva proveo je u Švajcarskoj, u internatu, vodeći, kako sam kaže, "diskretan i povučen život".

Danas, sa Arijanom deli vreme između Vašingtona i Los Anđelesa, gde zajedno vode produkcijsku kuću Old World/New World. Fokusirani su na projekte koji slave crnačku kulturu i istoriju, a među njima je i film o Hailiju Selasijeu I, kao i serija inspirisana stilom "Krune", ali sa fokusom na etiopijsku kraljevsku lozu.

- Veliki deo onoga što želimo da pokažemo jeste da Afrika ima dugu istoriju i tradiciju. U Etiopiji je to deo svakodnevnog života, ali u svetu često ljudi kažu da nisu znali da je monarhija postojala tako skoro, objasnio je princ Džoel.

Koreni sa dve strane sveta

Arijana dolazi iz ugledne porodice u Vašingtonu – među njenim rođacima su profesori, političari i filantropi. Sa majčine strane, poreklom je iz Gvajane, što je dodatno oblikovalo njeno razumevanje sveta.

- U mom karipskom poreklu, Haili Selasije je bio poznato ime zbog povezanosti sa rastafarijanskom tradicijom, ispričala je Arijana.

