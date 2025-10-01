Karmen Elektra u crnom satenskom korsetu i teksas šorcu pozira na crvenom kauču dok se oprašta od svog starog doma

Glumica iz serije „Čuvari plaže“, Karmen Elektra (53), glamurozno i seksi se oprostila od svoje voljene crvene sofe pre nego što se uselila u svoj novi dom. Fotografije i video snimci objavljeni na Instagramu u utorak, 23. septembra, prikazuju Elektru u svom sjaju.

Seksi stil i glamur

Bivša Plejboj manekenka nosila je crni satenski korset sa vezivanjem napred i dubokim dekolteom koji je istakao njene obline. Uparila ga je sa teksas mini šortsem sa crnim detaljima i mrežastim čarapama, dok su čizme do kolena od izgnječenog crnog somota i ogrlica od kože sa O-prstenom upotpunile provokativni izgled.

Njena prepoznatljiva plava kosa bila je u talasima, a šminka sa crnim ajlajnerom i ružem boje tela dodatno je pojačala seksi efekat.

Pogledajte vrele kadrove u galeriji:

Oproštajne poze na kauču

Elektra je pozirala u raznim senzualnim pozama na crvenom somotskom kauču – od ležanja, kroz koje je pokazivala svoju zategnutu zadnjicu u teksas šortsu, do sedenja na naslonu kauča i gledanja u kameru zavodljivim pogledom i rukama na kukovima.

„Recite zbogom crvenoj sofi! Vreme je za selidbu u novi dom, pa je puštam. Crvena je više od boje to je pokret, emocija, sećanje. Ova sofa je donela smeh, kasne noći i bezbroj nezaboravnih trenutaka. Sigurna sam da su neki od vas bili deo tih uspomena“, napisala je Elektra u opisu objave.

Fanovi su oduševljeni

Komentari ispod objave su puni divljenja:

„Hajde da odamo počast jednoj od najlepših dama koje i dalje vladaju scenom: Karmen!!“

„Žurkala sam sa tobom pre nekoliko godina. Bila si najslađa i ljuta sam što se nisam slikala sa tobom! I dalje si lepa kao tada“, dodala je druga obožavateljka.

