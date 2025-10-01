Slušaj vest

Kamala Haris u svojim novim političkim memoarima otkriva do sada nepoznate detalje iz pozadine svoje predsedničke kampanje, ne ustručavajući se da komentariše Donalda Trampa. Bivša potpredsednica u knjizi "107 dana", objavljenoj prošlog utorka, osvrnula se na svoju kratku kampanju i poraz od Trampa, koji je odneo pobedu u svih sedam ključnih saveznih država.

Politički memoari Kamale Haris Foto: Patti McConville / Alamy / Profimedia

Pripreme za debatu

Iako je knjiga uglavnom pisana diplomatskim tonom, Haris nije štedela reči kada je opisivala šta se dešavalo iza zatvorenih vrata. Posebno se osvrnula na pripreme za televizijsku debatu sa Trampom u septembru 2024. godine. Njen tim ju je savetovao da se pripremi za „bolne lične napade koje bi Tramp mogao da pokrene protiv nje“.

Jedan od scenarija koji je predložio savetnik bio je posebno neprijatan. „Mogao bi da te pita da li si ikada imala abortus“, upozorili su je. Bivša tužiteljka piše kako je pripremila nekoliko odgovora, a glavni je bio:

„To nije vaša stvar i nismo ovde zbog toga.“

Kamala Haris Foto: Sachyn Mital / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Uzvratite mu istom merom“

Međutim, nisu svi članovi tima bili zadovoljni tako neutralnim odgovorom. Neki su smatrali da na lični napad treba odgovoriti istom merom.

„Rekli su mi da, ako postane toliko ličan, treba da ga pitam da li uzima Vijagru“, napisala je u memoarima.

Drugi savetnik predložio je još direktniji protivnapad pitanjem:

„Da li je ikada platio abortus?“

Na kraju, Tramp to pitanje tokom debate nije postavio, što je Haris smatrala izvesnom vrstom pobede.

„Verovatno je znao da bi takvo pitanje bilo hodanje po veoma tankom ledu – i da bi razbesnelo gotovo svaku ženu u Americi“, dodala je.

Donald Tramp Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACAPRESS.COM POOL

Trampovi napadi

Iako je izbegao to konkretno pitanje, Trampova kampanja protiv Haris bila je ispunjena ličnim napadima.

Haris podseća da je u jednom trenutku Tramp dovodio u pitanje njeno etničko poreklo. Govoreći na konvenciji "Nacionalnog udruženja crnih novinara" u Čikagu, u julu prošle godine, izjavio je:

„Nisam znao da je crnkinja sve do pre nekoliko godina kada je slučajno postala crnkinja, a sada želi da bude poznata kao crnkinja.“

(Kurir.rs/ Index.hr)

