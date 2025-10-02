Slušaj vest

Kara Delevinj je imala upečatljiv nastup na Nedelji mode u Parizu, izašavši na pistu L'Oreala u smeloj, prozirnoj crnoj haljini. Uska haljina je bila uparena sa klasičnim crnim štiklama i minimalnim dodacima.

Gorela u prozirnoj crnoj haljini

Kara Delevinj izgledala je zapanjujuće u crnoj haljini dok vlada pistom na reviji L'Oreala tokom Nedelje mode u Parizu. Manekenka je pokazala upečatljivu čipkastu kotjur haljinu dizajnera Žorža Čakre, privlačeći pažnju dramatičnim izgledom.

Kara Delevinj na Nedelji mode u Parizu Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Njena haljina, dizajnirana od prozirne crne tkanine, imala je pune rukave, struk u obliku korseta i lepršavu suknju na kraju. Haljina je takođe imala detalj u obliku mašne koji je istakao njenu zategnutu figuru.

Fanovi su se brzo oglasili na društvenim mrežama kako bi pohvalili njen stil i samopouzdanje. Jedan korisnik je napisao: „Kao da se ništa nije promenilo. Još uvek si zaštitno lice. Tako sam ponosan na tebe.“

Kara Delevinj na Nedelji mode u Parizu Foto: Loock françois / Alamy / Profimedia

Šok fotke obišle svet

Dok je osvajala svetske piste, mnogi nisu primetili da je prolazila kroz jako težak period sve dok je paparaci nisu prvi put uhvatili 2013. godine s malom kesicom bele supstance koja je navodno bila droga. Ovaj incident izazvao je veliku pažnju medija, ali ga ona nikada nije javno komentarisala.

Prošle su godine, svima se činilo da je sredila život, a onda su objavljene šok fotke s aerodroma. Raščupana i nečista kosa, tamni podočnjaci, prljava garderoba su samo deo onoga o čemu se tada danima pričalo, a veliku pažnju privuklo je to i što je sve vreme bila bosa. Manekenka je imala nekontrolisane pokrete tela, ispuštala je telefon nekoliko puta i hodala je unaokolo izgledajući veoma nervozno.

Njena pomoćnica je držala slamnati šešir na kojem je pisalo "Mamurluk". Izvor za strane medije kaže da je Delevinj bila u avionu oko 45 minuta pre nego što se iskrcala. Na kraju su njene torbe izvađene iz aviona i vraćene u auto kojim je stigla.

Srećom, ona je tada shvatila da je u jako lošem stanju i kasnije se zahvalila novinarima, jer su joj pomogli da se trgne. Kako je tada istakla uvidela je da ne sme da zapostavi psihoterapiju: "Mislila sam da moram da idem kad mi je loše, ne i kad sam dobro", rekla je ona tada i otkriva da je bila u jednom centru za rehabilitaciju, pa dodala da na terapije mora da ide do kraja života.

Nekoliko dana kasnije pojavila se na dodeli SAG nagrada, gde je pokazala da je ponovo ona stara i da je spremna da nastavi gde je stala.

Otvoreno o borbi: „Niko nije savršen, i to je u redu“

Kara Delevinj na Nedelji mode u Parizu nakon rehabilitacije Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

U intervjuu za magazin Varajeti 2024. godine, Kara je iskreno govorila o svom putu ka oporavku:

„Bilo da govorim o anksioznosti, depresiji ili lečenju od zavisnosti, osećam da dugujem ljudima iskrenost. Život nije savršen, niko od nas nije savršen. Zato mi je najiskrenije to najmanje što mogu da učinim,“ rekla je tada.

Njena ranjivost i otvorenost o mentalnom zdravlju naišle su na ogromnu podršku fanova širom sveta.

