Čuvene bliznakinje Meri Kejt i Ešli Olsen retko se pojavljuju u javnosti, ali nedavno su viđene na jednom događaju u sklopu Nedelje mode u Njujorku, gde su prisustvovale zabavi koju su organizovali "W Magazine" i "Bloomingdale’s".

Danas, s 39 godina, sestre Olsen izgledaju neprepoznatljivo u odnosu na dane kada su bile stalno u centru pažnje, povezane s glamurom i tračevima.

Iako su još u ranom uzrastu postale svetske zvezde zahvaljujući ulozi Mišel Tener u seriji "Full House", sestre su s vremenom odlučile da napuste svet glume i medijske eksponiranosti. Umesto toga, okrenule su se modi i danas vode luksuzni modni brend "The Row", procenjen na više od milijardu dolara.

"Za mene su haljina i ko ju je dizajnirao bili neverovatno važni", rekla je Ebi Čampion za Vogue povodom svog venčanja s Patrikom Švarcenegerom – pri čemu su sestre Olsen učestvovale u modnom savetovanju, što dodatno potvrđuje njihov uticaj u modnoj industriji.

Meri Kejt i Ešli osnovale su "The Row" 2006. godine u Njujorku, a brend danas prodaje odeću, obuću i modne dodatke u više od 35 zemalja. Sve je počelo s kolekcijom od sedam pažljivo dizajniranih komada, uključujući savršenu majicu, helanke i kašmirsku haljinu, koje su odmah rasprodate u "Barneys New Yorku". Usledilo je širenje na tržišta u Parizu, Londonu i Tribeci.

Kao i mnogi drugi brendovi, i "The Row" je bio pogođen pandemijom 2020. godine, ali već 2021. ostvario je snažan povratak s procenjenom godišnjom prodajom od 100 miliona dolara. Porodica iza brenda Chanel je prošle godine kupila udeo u "The Rowu", ali su sestre zadržale većinsko vlasništvo.

U privatnom životu, Meri Kejt se od 2012. godine povezivala s Olivijeom Sarkozijem, bratom bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija. Verili su se 2014. i venčali u novembru 2015, u maloj, privatnoj ceremoniji u Njujorku. Njihov brak bio je izuzetno diskretan, a mediji su izveštavali o "činijama punim cigareta" kao delu neobične atmosfere venčanja.

"Imam supruga, dvoje usvojene dece i život; moram da idem kući da skuvam večeru. Vikendom jašem konje", izjavila je Meri Kejt u jednom od retkih intervjua za Porter magazin 2017.

Razveli su se 2020. godine, a čitav proces dodatno je zakomplikovala pandemija, zbog čega sudovi u Njujorku nisu primali zahteve osim u hitnim slučajevima.

Danas Meri Kejt i Ešli žive povučeno, daleko od svetla kamera, ali s čvrsto izgrađenim poslovnim carstvom i stilom života koji kombinuje luksuz, kreativnost i lični mir.

