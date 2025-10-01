Slušaj vest

Glumica Sidni Svini proslavila je proteklog vikenda svoj 28. rođendan u društvu slavnih prijatelja, a neke trenutke sa zabave podelila je i na društvenim mrežama.

- Dobro došli na planetu Sidni, napisala je glumica u opisu objave. Za ovu posebnu priliku, zvezda serije Euforija nosila je upečatljivu, svetlucavu haljinu sa zvezdicama i dubokim dekolteom. Istu haljinu je Britni Spirs nosila 2008. godine za naslovnicu svog albuma Circus.

Loren Sančez ukrala pažnju u izazovnoj haljini

Iako je Sidni u haljini zablistala, posebnu pažnju ukrala je njena prijateljica Loren Sančez, supruga milijardera Džefa Bezosa. Lauren se na zabavi pojavila u pripijenoj srebrnoj haljini sa dubokim dekolteom koji je istakao njene obline, dok je kratka suknja naglasila vitke noge. Kombinaciju je upotpunila sunčanim naočarima i velikim minđušama.

Loren Sančez na proslavi 28. rođendana Sidni Svini Foto: Printscreen/Instagram/SydneySweeney

Zvezdani gosti: od Viz Kalife do Glena Pauela

Na rođendanskoj proslavi, osim Lauren, prisustvovali su i Viz Kalifa, Diplo, Ešton Kučer i glumac Glen Pauel, za kog se nedavno spekulisalo da je u romantičnoj vezi sa Sidni.

Kako je ranije pisano, Glen i Sidni su zajedno snimali film Anyone But You, a ubrzo nakon toga pojavile su se glasine da su više od prijatelja. Te priče su postale još intrigantnije kada je Svini otkazala veridbu sa filmskim producentom Džonatanom Devinom, nekoliko meseci pre nego što su nakon sedam godina veze raskinuli.

Bliske veze sa Bezosom i novim filmskim projektima

Sidni je prisustvovala i venčanju Glenove sestre, ali je kasnije potvrđeno da nije bila njegova pratnja na tom događaju.

Nakon raskida sa Džonatanom, glumica se zbližila sa Džefom Bezosom i Lauren Sančez, pa je bila gost i na njihovom luksuznom venčanju u Veneciji. Mnogi su se tada zapitali zašto je baš ona bila pozvana, a izvori su naknadno naveli da je time želela da iskaže poštovanje prema svom budućem šefu – Bezosu.

Naime, Sidni je u martu potpisala ugovor sa kompanijom Amazon MGM Studios, čiji je vlasnik Bezos, a prvi zajednički projekat biće film pod nazivom Split Fiction.

