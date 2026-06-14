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Nada Macanković, široj javnosti najpoznatija kao Maca iz kultne serije “Ljubav, navika, panika”, bila je jedno od najomiljenijih lica domaće televizije. Njen šarm, neposrednost i energija obeležili su seriju, a mnogi i danas pamte replike koje su se prepričavale u društvu.

1/5 Vidi galeriju Nada Macanković Foto: Dragana Udovičić, Printskrin, ATA images

Lepota koja traje

Danas, u 43. godini, Nada izgleda fantastično, a njen izgled često privlači komplimente pratilaca na društvenim mrežama. Fotografije koje objavljuje, bilo sa putovanja ili iz svakodnevnog života, izazivaju lavinu komentara.

Porodica kao najveća sreća

Nada je već 14 godina u braku sa proslavljenim odbojkašem Bojanom Janićem, sa kojim je izrekla sudbonosno „da“ 22. maja 2010. godine. Par danas ima dva sina, Milutina i Andriju, a njihova porodična idila često se može videti na fotografijama koje dele na društvenim mrežama.

Nada sa sinom i suprugom Foto: Instagram/nadamacankovic

Bojan, koji je pomoćni trener odbojkaške reprezentacije Srbije, često je odsutan zbog obaveza, ali porodica ga prati gde god može. Tako su ga Nada i sinovi bodrili i na Olimpijskim igrama u Parizu, ponosno navijajući za njega i tim Srbije.

Borba za potomstvo i druga trudnoća u vreme korone

Nada nikada nije krila da put do majčinstva nije bio lak. Otvoreno je govorila da su se ona i Bojan dugo trudili da dobiju prvo dete, a potom i drugo. Pet godina nade, iščekivanja i strpljenja bila su potrebna da bi se njihove želje ostvarile.

„Čekam drugu bebu. Eto, suprugu i meni je trebalo dugo da dobijemo dete – pet godina smo se trudili, a onda još pet da dobijemo drugo. Tako se namestilo, nije bio baš naš izbor, ali tako je sudbina htela. Sve bude u pravom trenutku. Trudnoća me je iznenadila jer sam tada imala koronu. Uradila sam test na koronu, pa posle par dana i test na trudnoću – oba su bila pozitivna. Na sreću, sve je prošlo dobro, a Milutin je bio presrećan što će dobiti brata ili sestru“, ispričala je glumica jednom prilikom.

Ljubavna prošlost i Radovan Vujović

Pre nego što je upoznala Bojana, Nada je bila u vezi sa kolegom Radovanom Vujovićem. Njih dvoje su isprva vezu krili od javnosti, da bi kasnije počeli otvoreno da se pojavljuju zajedno.

Radovan Vujović Foto: Aleksandar Letić

„Naši najdalji planovi tada su se svodili na putovanja – more, skijanje… Smatrala sam da smo premladi da bismo zakazivali venčanje, ali želela sam zajednički život. Dok čovek planira, Bog se smeje“, govorila je tada Nada za Gloriju.

Ipak, ljubav nije potrajala. Radovan i Nada su raskinuli, a on je kasnije uplovio u vezu sa koleginicom Milenom Radulović, dok je glumičino srce osvojio Bojan Janić, sa kojim je danas u srećnom i stabilnom braku.

Gluma i novi izazovi

Iako je u fokusu javnosti bila pre svega zbog uloge Mace, Nada je nastavila da gradi glumačku karijeru. U seriji “Aleksandar od Jugoslavije” tumačila je lik Slovenke Valentine Žogler, a publika je pohvalila njenu transformaciju i posvećenost ulozi.

Danas je gledamo u seriji "Ruski konzul", a između glume, putovanja i majčinstva, Nada pronalazi balans i uživa u svakodnevici. Na pitanje o budućnosti često odgovara jednostavno – „ne planiram mnogo unapred, jer najlepše stvari dođu onda kada im se najmanje nadaš“.

VIDEO: Mirka Vasiljević