Slavna glumica Hale Beri (59) izazvala je pravu buru oduševljenja na društvenim mrežama svojom najnovijom fotografijom u bikiniju. Na slici pozira usred ničega, okrenuvši leđa kameri, a bikini je savršeno istakao njenu vitku figuru i atraktivnu pozadinu.

Poruka na Instagramu i komplimenti fanova

- Izgleda kao da idem u pogrešnom smeru, ali ne, samo idem svojim putem, napisala je Hale pravo zagonetnu poruku kraj objave, a obožavaoci su je preplavili komplimentima:

"Izgledaš u formi, elegantno i zavodljivo, ostaješ verna ženi kakva jesi?", "Sviđa mi se, idi svojim putem", "Oduvek si mi bila uzor", "To je jedini pravi put", "I vi ste zumirali fotografiju, jel da?", samo su neki od komentara.

Hale se oseća sjajno sa skoro 60 godina

U galeriji pogledajte fotografije Hale Beri u bikiniju:

Hale Beri u novom kupaćem kostimu Foto: printscreen/instagram/halleberry

U poslednje vreme, Hale često deli fotografije u bikiniju sa svojim fanovima, a sve je krenulo nakon što je za Oprah Daily izjavila da se oseća kao najbolja verzija sebe.

- Mislim da ću biti još bolja verzija sebe sa 60 godina. Na putu dugovečnosti otkrivam šta treba da uradim da bih poboljšala zdravlje. Osećam se samouvereno, snažno i seksi. Mudrija sam i pametnija nego ikad, poručila je glumica.

(Kurir.rs/Jutarnji)

