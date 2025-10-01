Slušaj vest

Australijska glumica Nikol Kidman (58) razvodi se nakon više od 19 godina braka od američke kantri zvezde Kita Urbana, s kojim ima dve ćerke tinejdžerke, objavili su ranije ove nedelje strani mediji.

Par još uvek nije potvrdio glasine o rastanku niti su odgovarali na pitanja medija, a spekuliše se da je Urban već nastavio dalje.

Juče se pojavila vest da uskoro bivši muž Nikol Kidman već ima novu devojku, a "PR izvor iz muzičke industrije iz Nešvila" rekao je da je u pitanju mlađa žena. Ona navodno, takođe, radi u muzičkoj industriji.

– Kruži glasina da je on s mlađom ženom iz posla. Svi pričaju o tome. Svi žele da znaju ko je to, ali do sada je ostalo misterija – kaže neimenovani izvor.

Osoba bliska oskarovki izjavila je za Page Six da je Nikol Kidman "očajna" jer joj je brak okončan.

– Oseća se iznevereno – kaže neimenovani izvor.

Nikol Kidman i Kit Urban su u braku od 2006. godine, a zajedno imaju ćerke Sandej Rouz Kidman Urban i Fejt Margaret Kidman Urban.

