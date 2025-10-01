Slušaj vest

Ćerka Majkla Džeksona, čije ime možete pronaći na svakom suveniru u lokalnim prodavnicama, prisustvovala je reviji Stele Mekartni za proleće/leto 2026.

Paris Džekson Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dvadesetsedmogodišnja umetnica nosila je zadivljujuću crvenu haljinu sa otvorenim leđima, što je dizajnu dodalo izazovni element.

Ostala je verna svom rok stilu, noseći crne platforme i držeći svetlo braon kožnu torbu.

Na događaju, Paris je sedela u prvom redu pored još jednog prepoznatljivog lica – Becky G, dok je između njih sedela pevačica i influenserka HorsegiirL, DJ, pevačica i kantautorka koja skriva svoj identitet iza maske u obliku konjske glave.

Takođe se fotografisala sa Karom Delavinj, koja je nosila neobične farmerke sa kožnim detaljima i crni top na kome je pisalo "Come Together". Paris je blistala osmehom pred kamerama i izgledala je zaista sjajno.

Paris Džekson i Kara Delavinj Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / Profimedia

Nova era za Paris Džekson

Pevačica uživa u singl životu otkako je u julu prekinula veridbu sa Džastinom Longom.

Džastin joj je zaprosio u decembru, a par je bio vereni tri godine.

- Proveli smo zajedno nezaboravne godine, to je bila neizreciva oluja. Hvala ti što si me pustio da budem tvoja. Volim te — napisala je Paris u objavi koja je kasnije obrisana.

Vest je iznenadila javnost jer je ona bila u punom planiranju venčanja. Bio je čak određen datum, a haljina se pravila po meri, dok je datum odabrala astrološkinja.

- Sve radim po kristalima i astrolozima, jer sam iz L.A.— rekla je za Access Hollywood.

(Kurir.rs/Najžena)

