Blistala na Nedelji mode u Parizu: Paris Džekson u elegantnoj crvenoj haljini koju će poželeti svaka devojka!
Ćerka Majkla Džeksona, čije ime možete pronaći na svakom suveniru u lokalnim prodavnicama, prisustvovala je reviji Stele Mekartni za proleće/leto 2026.
Dvadesetsedmogodišnja umetnica nosila je zadivljujuću crvenu haljinu sa otvorenim leđima, što je dizajnu dodalo izazovni element.
Ostala je verna svom rok stilu, noseći crne platforme i držeći svetlo braon kožnu torbu.
Na događaju, Paris je sedela u prvom redu pored još jednog prepoznatljivog lica – Becky G, dok je između njih sedela pevačica i influenserka HorsegiirL, DJ, pevačica i kantautorka koja skriva svoj identitet iza maske u obliku konjske glave.
Takođe se fotografisala sa Karom Delavinj, koja je nosila neobične farmerke sa kožnim detaljima i crni top na kome je pisalo "Come Together". Paris je blistala osmehom pred kamerama i izgledala je zaista sjajno.
Nova era za Paris Džekson
Pevačica uživa u singl životu otkako je u julu prekinula veridbu sa Džastinom Longom.
Džastin joj je zaprosio u decembru, a par je bio vereni tri godine.
- Proveli smo zajedno nezaboravne godine, to je bila neizreciva oluja. Hvala ti što si me pustio da budem tvoja. Volim te — napisala je Paris u objavi koja je kasnije obrisana.
Vest je iznenadila javnost jer je ona bila u punom planiranju venčanja. Bio je čak određen datum, a haljina se pravila po meri, dok je datum odabrala astrološkinja.
- Sve radim po kristalima i astrolozima, jer sam iz L.A.— rekla je za Access Hollywood.
(Kurir.rs/Najžena)
