Otac Megan Markl zarobljen nakon razornog zemljotresa: Oglasila se očajna polusestra vojvotkinje od Saseksa
Samanta Markl, polusestra Megan Markl izjavila je da je njihov otac Tomas ostao „zarobljen“ nakon što je snažan zemljotres pogodio njegov novi dom.
Tomas, koji ima 80 godina i koji je u lošim odnosima sa vojvotkinjom od Saseksa, preselio se ranije ove godine na Filipine, gde o njemu brine Meganin polubrat, Tom.
Sinoć je zemljotres jačine 6,9 stepeni pogodio provinciju Cebu – region u kom Tomas živi. Meganina polusestra Samanta, koja je poznata po kritikama na račun vojvotkinje, tvrdi da je njihov otac ostao zarobljen u stanu na visokom spratu solitera, ne mogavši da izađe.
„Moj otac je zaglavljen na 19. spratu zgrade na Filipinima nakon snažnog zemljotresa, ne može da hoda i zarobljen je.“ Kasnije je dodala: „Želim da izrazim duboku zahvalnost svima koji su izrazili zabrinutost za mog oca. Hvala vam“, napisala je Samanta na društvenoj mreži X, prenosi Mirror.
