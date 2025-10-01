Slušaj vest

Samanta Markl, polusestra Megan Markl izjavila je da je njihov otac Tomas ostao „zarobljen“ nakon što je snažan zemljotres pogodio njegov novi dom.

Tomas, koji ima 80 godina i koji je u lošim odnosima sa vojvotkinjom od Saseksa, preselio se ranije ove godine na Filipine, gde o njemu brine Meganin polubrat, Tom.

profimedia0597674227.jpg
Foto: Profimedia

Sinoć je zemljotres jačine 6,9 stepeni pogodio provinciju Cebu – region u kom Tomas živi. Meganina polusestra Samanta, koja je poznata po kritikama na račun vojvotkinje, tvrdi da je njihov otac ostao zarobljen u stanu na visokom spratu solitera, ne mogavši da izađe.

profimedia0494148248.jpg
Foto: Profimedia

„Moj otac je zaglavljen na 19. spratu zgrade na Filipinima nakon snažnog zemljotresa, ne može da hoda i zarobljen je.“ Kasnije je dodala: „Želim da izrazim duboku zahvalnost svima koji su izrazili zabrinutost za mog oca. Hvala vam“, napisala je Samanta na društvenoj mreži X, prenosi Mirror.

