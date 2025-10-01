Slušaj vest

Šonu Didiju Kombsu je u utorak, 30. septembra, odbijen zahtev za oslobađajuću presudu i ponovljeno suđenje, i to samo nekoliko dana pre izricanja kazne koje je zakazano za ovaj petak. Bivšem hip-hop mogulu (55) kazna će biti izrečena 3. oktobra po dvema tačkama optužnice povezane s prostitucijom, piše People.

Screenshot 2025-06-11 102522.jpg
Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Odluka sudije

Savezni okružni sudija Arun Sabramenijan je u novim sudskim dokumentima objasnio svoju odluku. "Vlada je svoj slučaj dokazala mnogo puta. To bi samo po sebi moglo da bude dovoljno da se odbaci Kombsov prigovor", napisao je sudija.

Šta traže tužioci, a šta odbrana?

Tužilaštvo je od sudije zatražilo da Kombsu izrekne kaznu od najmanje 11 godina i tri meseca zatvora. S druge strane, Kombsovi advokati su u svom zahtevu zatražili kaznu ne dužu od 14 meseci, što je tek nekoliko meseci više od vremena koje je već proveo u pritvoru u Bruklinu od hapšenja u septembru 2024. godine.

kesi ventura paf dedi profimedia-0331132472.jpg
Paf Dedi i Kesi Ventura Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Pismo bivše partnerke

Uoči izricanja presude, sudu se obratila i njegova bivša partnerka Kesi Ventura. U pismu saveznom sudiji u Njujorku zamolila ga je da pri odlučivanju o kazni uzme u obzir "mnoge živote koje je Šon Kombs uništio svojim zlostavljanjem i kontrolom".

Izricanje kazne biće Kombsovo prvo pojavljivanje na sudu od završetka suđenja u julu. Muzički mogul proglašen je krivim zbog učestvovanja u prostituciji, ali je oslobođen težih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Uprkos tome, i dalje mu prete godine u saveznom zatvoru.

