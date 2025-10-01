Slušaj vest

Džošua Alen, pobednik četvrte sezone popularnog šoua So You Think You Can Dance, preminuo je u 36. godini.

Profesionalni plesač izdahnuo je u utorak, 30. septembra, a član porodice za TMZ nije želeo da otkrije uzrok smrti. Umesto toga, zamolio je javnost za “privatnost i molitve”.

Sećanja prijatelja

Alenov prijatelj, plesač Emmanuel Hurd, opisao ga je kao “vrlo iskrenu i pravu osobu”.

“Možda nije uvek radio stvari onako kako su drugi očekivali, ali upravo zbog toga je bio pobednik,” rekao je Hurd za TMZ.

Džošua Alen je 2008. godine pobedio na takmičenju, gde mu je najveći rival bio Stefen “tWitch” Bos, sa kojim je kasnije postao blizak prijatelj.

Bos je kasnije stekao veliku popularnost kao DJ i izvršni producent Elen DeDženeris emisije ali je, nažalost, tragično preminuo 2022. godine u 40. godini, izvršivši samoubistvo.

Put ka pobedi

Alen je na audiciju došao iz Dalasa, zajedno sa svojom prijateljicom i koleginicom Comfort Fedoke. Pobedu je odneo 7. avgusta 2008. godine i osvojio nagradu od 250.000 dolara.

Iako nikada nije imao formalno plesno obrazovanje, Džošua je pred audiciju odlučio da uzme nekoliko časova modernog plesa i baleta, kako bi proširio svoje znanje i bio spremniji.

“Želeo sam da se oprobam u različitim stilovima i da proširim horizonte. Nisam želeo da se pojavim na audiciji potpuno nespreman,” rekao je tada za Entertainment Weekly.