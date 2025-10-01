Slušaj vest

Prvi znaci oboljenja javljaju se još u detinjstvu, dok tikovi i ostali simptomi dolaze do izražaja u kasnijim godinama. Međutim, Robi Vilijams je tek nedavno shvatio da ima Turetov sindrom. U njegovom slučaju nema iznenadnih trzaja, neobičnih pokreta i nekontrolisanih glasova, karakterističnih za osobe koje pate od tog neurološkog problema.

U prvoj epizodi nove sezone podkasta "I'm ADHD! No You're Not", popularni britanski pevač (51) otkrio je da je nedavno radio test na autizam. Rezultat je bio negativan, ali je pokazao prisustvo "autističnih osobina", uključujući anksioznost koja se javlja kada mora da napusti svoju zonu komfora.

"Sada razumem zašto se ponekad osećam tako neprijatno u svojoj koži, posebno kada ustanem iz kreveta. To je moja zona udobnosti. Van kreveta je zona nelagodnosti."

"Tek sam nedavno shvatio da imam Turetov sindrom, ali kod mene se ne ispoljava na uobičajen način. To su neke misli koje odjednom iskrsnu. Tako sam pre neki dan šetao ulicom i shvatio da su one, zapravo, deo Tureta. Samo što ne izlaze napolje. Te 'nametljive misli' su toliko intenzivne, da ništa ne može da ih utiša", rekao je Robi Vilijams i priznao da su koncerti za njega – prava noćna mora.

"Imam vrlo komplikovan odnos prema nastupima uživo. Ljudi kažu: 'O, ideš na turneju? Mora da si jako uzbuđen!' Ne, nisam. Užasnut sam! Ja sam pravi olimpijac u maskiranju – delujem kao da sam pun samopouzdanja, arogantan, samouveren, sve je pompezno i puno adrenalina, ali u meni se, zapravo, dešava nešto sasvim drugačije..."

Mnogi bi pomislili da to o čemu priča nema mnogo veze sa Turetovim sindromom, naslednim neurološkim poremećajem koji karakterišu višestruki motorni i jedan ili više vokalnih tikova, odnosno brzi, nenamerni i ponavljajući pokreti i zvukovi.

Simptomi se obično javljaju u detinjstvu, a mogu biti praćeni i stanjima poput opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP) ili poremećaja pažnje (ADHD). Iako ne postoji lek, redovne terapije mogu da doprinesu smanjenju učestalosti tikova i pomognu obolelima da vode normalan život.

Ovo retko stanje nije jedini poblem s kojim se slavni pevač suočava. Pre nekoliko godina je, usred turneje, završio na intenzivnoj nezi, da bi mu doktori posle detaljnih analiza otkrili anomalije na mozgu.

Osim toga, Robiju su dijagnostifikovani ADHD i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), preti mu demencija pošto je u rizičnoj grupi (majka je patila od istog oboljenja), a kad već listamo medicinsku dokumentaciju nestašnog muzičara, podsetimo i da je zbog "seks, droga i rokenrol" načina života prošao više rehabilitacija kako bi se izlečio od alkohola i narkotika.

