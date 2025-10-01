Slušaj vest

Latino zvezda Riki Martinponovo je zapalio društvene mreže! Pevač, koji ima 53 godine, u utorak je na svom Instagram storiju objavio provokativnu fotografiju bez odeće. Na selfiju snimljenom u ogledalu, Riki Martin pozira sa zavodljivim osmehom koji je odmah privukao pažnju njegovih fanova.

Riki Martin ponovo izaziva na društvenim mrežama Foto: Printscreen/Instagram/rickymartin

Pozirao je bez odeće, pokazujući svoje brojne tetovaže i savršeno definisane trbušnjake. Fotografija se završava tik iznad prepona, ostavljajući prostora mašti – što je dodatno uzburkalo društvene mreže.

Komentari su odmah preplavili mreže, a fanovi su jednoglasni: "Izgleda bolje nego ikada!". Portorikanski pevač, tekstopisac i glumac često objavljuje provokativne fotografije, pokazujući da se oseća odlično u svom telu.

(Kurir.rs)

VIDEO: Jedan od najvećih zavodnika na javnoj sceni: