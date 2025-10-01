Zavodnički osmeh i izvajani trbušnjaci: Riki Martin sa 53 godine pokazao sve čime raspolaže!
Latino zvezda Riki Martinponovo je zapalio društvene mreže! Pevač, koji ima 53 godine, u utorak je na svom Instagram storiju objavio provokativnu fotografiju bez odeće. Na selfiju snimljenom u ogledalu, Riki Martin pozira sa zavodljivim osmehom koji je odmah privukao pažnju njegovih fanova.
Pozirao je bez odeće, pokazujući svoje brojne tetovaže i savršeno definisane trbušnjake. Fotografija se završava tik iznad prepona, ostavljajući prostora mašti – što je dodatno uzburkalo društvene mreže.
Komentari su odmah preplavili mreže, a fanovi su jednoglasni: "Izgleda bolje nego ikada!". Portorikanski pevač, tekstopisac i glumac često objavljuje provokativne fotografije, pokazujući da se oseća odlično u svom telu.
(Kurir.rs)
VIDEO: Jedan od najvećih zavodnika na javnoj sceni: