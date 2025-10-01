Slušaj vest

Holivudska zvezda Hale Beri ima 59 godina i već duže vreme važi za jednu od najpoželjnijih dama na javnoj sceni. Čini se da kako godine prolaze ona izgleda sve bolje i bolje, a to je pokazala fotografijama u bikiniju.

Hale Beri izazvala je pravo oduševljenje na društvenim mrežama svojom najnovijom fotografijom u bikiniju. Glumica je pozirala usred ničega te okrenula stražnjicu fotoobjektivu. Bikini je sjajno naglasio njenu vitku figuru i atraktivnu pozadinu.

"Izgleda kao da idem u pogrešnom smeru, ali ne, samo idem svojim putem", zagonetno je napisala u opisu objavljene fotografije koja je prikupila mnoštvo komplimenata.

"Izgledaš elegantno i zavodljivo, ostaješ verna ženi kakva jesi?", "Sviđa mi se, idi svojim putem", "Oduvek si mi bila uzor", "To je jedini pravi put", "I vi ste zumirali fotografiju, jel da?", glasili su samo neki od komentara obožavatelja.

Slavna glumica u poslednje vreme često svoje obožavaoce počasti fotografijama u bikiniju, a to je počelo nakon što je izjavila da se oseća kao najbolja verzija sebe.

"Mislim da ću biti još bolja verzija sebe sa 60 godina. Na putu dugovečnosti otkrivam šta trebam napraviti da bih poboljšala zdravlje. Osećam se samouvereno, snažno i seksi. Mudrija sam i pametnija nego ikad", poručila je.