Pevačica ima milione pa pokrenula internet kurs Kabale: Evo koliko naplaćuje
Pop ikona Madona otkrila je kako ima novi životni izazov. Naime, sad se promoviše kao učiteljica Kabale. Svojim obožavaocima nudi online kurs putem kojeg će ih podučavati o njihovom duhovnom putovanju, a sve po ceni od 25 evra mesečno.
Pevačica je na Instagramu objavila video u kojem promoviše kurs, a u njemu joj se pridružio i Itan Jardeni, inspirativni govornik iz Međunarodnog centra za Kabalu. Madona je Kabalu otkrila još 1996. godine, pre rođenja svoje prve ćerke Lurdes Leon, a nedavno je izjavila kako je to bila prekretnica u njenom životu.
U promotivnom videu Madona je objasnila kako ponekad želi "kazniti" ljude, ali se tome odupire tako što ih pokušava "humanizovati".
"Moraš da humanizuješ ljude, kad god mi je teško nositi se s nekim ili nečim i pomislim kako ih želim kazniti. Samo pomislim da je ta osoba nekada bila malo dete i da je bila dobra. Kad to mogu videti, mogu ih humanizovati", rekla je Madona.
Šta je kabala?
Kabala je jevrejska filozofija i tradicija koja istražuje prirodu Boga, stvaranja i svemira. Sama reč znači "primiti". Cilj tih ideja je pomoći sledbenicima da prodube svoje razumevanje božanskog i svog odnosa s Bogom.
(Kurir.rs/Index)