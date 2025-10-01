Slušaj vest

Pop ikona Madona otkrila je kako ima novi životni izazov. Naime, sad se promoviše kao učiteljica Kabale. Svojim obožavaocima nudi online kurs putem kojeg će ih podučavati o njihovom duhovnom putovanju, a sve po ceni od 25 evra mesečno.

Pevačica je na Instagramu objavila video u kojem promoviše kurs, a u njemu joj se pridružio i Itan Jardeni, inspirativni govornik iz Međunarodnog centra za Kabalu. Madona je Kabalu otkrila još 1996. godine, pre rođenja svoje prve ćerke Lurdes Leon, a nedavno je izjavila kako je to bila prekretnica u njenom životu.

U promotivnom videu Madona je objasnila kako ponekad želi "kazniti" ljude, ali se tome odupire tako što ih pokušava "humanizovati".

"Moraš da humanizuješ ljude, kad god mi je teško nositi se s nekim ili nečim i pomislim kako ih želim kazniti. Samo pomislim da je ta osoba nekada bila malo dete i da je bila dobra. Kad to mogu videti, mogu ih humanizovati", rekla je Madona.

Šta je kabala?

Kabala je jevrejska filozofija i tradicija koja istražuje prirodu Boga, stvaranja i svemira. Sama reč znači "primiti". Cilj tih ideja je pomoći sledbenicima da prodube svoje razumevanje božanskog i svog odnosa s Bogom.

(Kurir.rs/Index)