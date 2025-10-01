Slušaj vest

Muzičar Kit Urban našao se na udaru osuda na društvenim mrežama nakon što je promenio stihove svoje pesme “Fighter” iz 2016. godine, koju je prvobitno napisao inspirisan ljubavlju prema supruzi Nikol Kidman sa kojom se sada razvodi.

Na nedavnom nastupu pevač je izmenio tekst tako da govori o drugoj ženi i to svojoj muzičarki Megi Brau, koja mu se pridružila na turneji.

Reakcije publike

Publika je odmah primetila promenu, a snimci sa koncerta brzo su se proširili društvenim mrežama. Mnogi obožavaoci su kritikovali Urbana zbog, kako su naveli, „nedostatka poštovanja“ prema Nikol, posebno u trenutku kada je njihov brak već na klimavim nogama.

„Ta pesma je bila o Nikol, o njihovoj ljubavi. Menjati je sada i posvetiti drugoj ženi je uvreda,“ komentarisali su fanovi na X-u (bivšem Twitteru).

Razvod posle 19 godina

Samo dan ranije, 30. septembra, Nikol Kidman je podnela zahtev za razvod u sudu u Nešvilu, čime je okončan brak dug 19 godina. Vesti su stigle usred sve glasnijih šuškanja o prevari, koja već mesecima kruže Nešvilom.

Iako ni Kidman ni Urban još uvek nisu javno komentarisali spekulacije, njihovi obožavaoci i dalje s pažnjom prate svaki potez slavnog para a promena stihova pesme samo je dodatno podgrejala sumnje i rasprave.