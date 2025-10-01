Slušaj vest

Već pet dana niko ne zna gde se nalazi 47-godišnji producent iz Rijeke, Dalibor Brkić, poznatiji kao DJ Mystic. Nestanak je prijavljen Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, a poslednji put je viđen prošle subote, u Bačićevoj ulici, gde ima prebivalište.

Visok je 180 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka je nosio crnu majicu, crne hlače i patike iste boje.

"Ukoliko ste videli ovu osobu ili posedujete informacije o nestaloj osobi, molimo vas da obavestite najbližu policijsku stanicu ili nazovete broj 192. Informacije možete dostaviti i putem stranice nestali.gov.hr", naveli su iz MUP-a RH.

Dalibor Brkic
Dalibor Brkic Foto: MUP RH

Brkić se počeo baviti muzikom 1999. godine. Sarađuje s brojnim izdavačkim kućama, uključujući Proton Particles, Outta Limits, USB DIGITAL i Deepsessions Recordings. Prvi album pod nazivom "Mutations" objavio je 2011.

