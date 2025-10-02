Slušaj vest

Luka Raco najveću popularnost je stekao u seriji "Igra sudbine" gde tumači jedan od glavnih likova, a sada je pokrenuo još jedan biznis.

Naime, Luka je zajedno sa prijateljima uložio novac u otvaranje jednog restorana u Beogradu, o čemu je govorio.

- S obzirom da sam završio ekonomiju i da sam master ekonomista lepo je spajati to sa nekim zanimanjem poput ugostiteljstva. Ugostiteljstvo mi je blisko kao i svakome, onoliko koliko smo izlazili kao mlađi. Nekako se pogodilo da su moji prijatelji započeli davno taj posao i da sam se sada i ja priključio - kroz osmeh je rekao glumac za Blic.

Mnoge njegove kolege su govorile o situaciji u njihovom poslu. Oni su isticali da je njihova profesija nepredvidiva, te da naiđe period kada imaju mnogo posla, a onda se desi da ih niko ne zove godinama za projekte.

- Nažalost je tačno da mnogi glumci godinama ne rade, moja velika sreća je da ja od 2012. godine aktivno snimam. Kojim god poslom da se bavimo, moramo pametno da ulažemo novac - rekao je Luka i priznao da on novac ipak nije ulagao.

- Ja nisam ulagao novac, samo sam ulagao u lična zadovoljstva poput putovanja i lepih momenata sa porodicom i prijateljima.

Voli srpsku kuhinju

Glumac je otkrio da voli domaću kuhinju, ali da nije preterano spretan u spremanju jela.

- Najviše volim srpsku kuhinju. Nisam često u kuhinji, nisam neki vrstan kuvar. Uglavnom ili naručujem ili neko drugi sprema hranu. Prvo što sam spremao je bio neki pokušaj lazanja. Hvala Bogu to tada niko nije jeo. Češće kuva devojka, ona je bolja u kuhinji - rekao je on i otkrio koje jelo ne voli:

- Pihtije, ljudi uglavnom vole, to je kod mene zabranjeno.

Partnerku upoznao na setu

Luka Raco sa partnerkom Ninom Mrđom Foto: ATA images

Podsetimo, Luka je svoju izabranicu je upoznao na setu Igre Sudbine o čemu je nedavno govorio.

- Nina i ja smo se upoznali na setu, ljudi uglavnom kažu da ne vole da rade sa partnerom, a ja volim. Bude pozitivne kritike, ali nikada ne dođe do prezasićenja. Ako ima ljubavi, ne može doći do prezasićenja.

