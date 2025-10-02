Slušaj vest

Glumac Nebojša Kundačina (63) u braku je već 6 godina sa 32 godine mlađom koleginicom Marijom. Na ludi kamen Nebojša Kundačina i njegova 32 godine mlađa izabranica stali su 24. januara 2019. godine i par ponosno kaže da "ljubav ne broji godine".

Inače, Nebojša je nedavno dobio nagradu za izuzetan doprinos kulturi i umetnosti - Glas i lice srpskog pozorišta, filma i televizije, koju dodeljuje fondacija Braća Karić. Na svečanom događaju podrška mu je bila upravo njegova supruga Marija, koja nije krila radost. Ona je na društvenim mrežama podelila niz fotografija sa ovog događaja, a svi su oduševljeni kako par deluje skladno.

Među brojnim fotografijama koje je podelila na svom profilu vidi se njena izazovna haljina koja je naglasila Marijino vitko telo, a na mnogim fotografijama su zagrljeni ili se dre za ruke. Jedno je sigurno, njihova ljubavna priča cveta.

Za sve je kriv seminarski

Marija je tokom studija dobila zadatak da napiše seminarski rad. Bila je na prvoj godini studija i opčinjena stvaralaštvom Nebojše Kundačine. Odlučila je da mu se obrati za pomoć, a onda se mic po mic rodila ljubav.

- Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. Njegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama - rekla je Marija svojevremeno za "Gloriju".

Nebojša je istakao da je bio zatečen time da neko toliko studiozno gleda dramske komade i piše seminarski rad o tome, ali je odlučio da joj pomogne.

- Pošto posle predstave najčešće nisam u stanju da mislim kako treba, zamolio sam Mariju da se čujemo sutradan. Želeo sam da u međuvremenu malo razmislim i, u slavu nauke, dam odgovarajuće i suvisle odgovore. I eto, sutradan smo se čuli i razgovarali, naravno u pozorištu i o pozorištu, a među nama su se odmah javile simpatije, prepoznali smo se - istakao je Kundačina.

Ljubav ne broji godine

Ubrzo pošto su se upoznali u Narodnom pozorištu, dramski umetnik Nebojša Kundačina i tada studentkinja glume Marija otpočeli su nežnu romansu koju su krunisali brakom.

- Među nama je od početka sve nekako romantično i baš onako kako i treba da bude, ukoliko išta može da bude romantično u ovom brzom i ludom vremenu. Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju. Kad je prava osoba u pitanju, onda se sve dešava lako, bez ikakvih strategija i planova, pa je i venčanje došlo nekako spontano. Imamo dosta istih interesovanja, za glumu, muziku. Mnogo čitamo, ali uglavnom vezano za glumu, delimo sličan osećaj za dobre stvari i zajednički to sve doživljavamo kao neko ushićenje - rekao je glumac o odnosu sa Marijom.

Marija je vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a njene fotografije u kupaćem kostimu mnogi su zapazali. Njene duge noge i izvajano vitko telo oduševili su ne samo pripadnike jačeg, već i lepšeg pola, a mnogi se tada nisu snebivali da joj ostave i komentare.

"Kao sirena", "Svaka čast", "Prelepa", "Prirodno zgodna", samo su neki od komentara u nizu.

