Obline na sve strane, tračice samo što ne popucaju: Kajli Džener zasenila na reviji Toma Forda, Kejt Mos i Rita Ora ukrale šou!
Kajli Džner je plenila u crnoj, elegantnoj haljini koja je savršeno naglasila njenu figuru i podsetila na prepoznatljiv stil slavnog dizajnera. Uz kosu podignutu u sofisticiranu punđu i klasične salonke, izgledala je poput modne ikone koja zna kako da jednostavnošću ostavi upečatljiv utisak.
Pamela Anderson je, pak, privukla pažnju svojom smelom novom frizurom - kratkim crvenim bobom, koji je otkrila početkom nedelje. Na reviji se pojavila u sofisticiranoj crnoj haljini bez bretela i odgovarajućem blejzeru. Kako prenosi Daily Mail, glumica je promenila izgled zbog nove filmske uloge koju uskoro započinje nakon Nedelje mode.
Na istom događaju, Paris Džekson je crvenu haljinu iz prethodne večeri zamenila upečatljivom crnom haljinom s visokim prorezom, dok je njena tetka Dženet Džekson zablistala u kožnom peplum topu i dugoj suknji.
U publici su viđene i brojne druge zvezde od Rite Ore i Kešе, pa sve do Kejt Mos, koja je na reviju stigla u svom prepoznatljivom stilu, noseći crno šljokičasto odelo bez grudnjaka. Rita Ora je, pak, u crnoj haljini sa dubokim izrezima jedva izbegla modni gaf. Njih dve su zajedno stigle na događaj, držeći se za ruke, i ukrale pažnju fotografa.
Na Nedelji mode u Parizu pojavili su se i Helen Miren, Dženifer Lorens, Zendaja, Ema Stoun i Meril Strip. Ema Stoun je prethodnog dana bila gošća na Luj Viton reviji, dok je Viktorija Bekam viđena u šik sivom odelu dok se pripremala za sopstvenu reviju zakazanu za petak.
(Kurir.rs/Žena)
