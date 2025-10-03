Slušaj vest

Kajli Džner je plenila u crnoj, elegantnoj haljini koja je savršeno naglasila njenu figuru i podsetila na prepoznatljiv stil slavnog dizajnera. Uz kosu podignutu u sofisticiranu punđu i klasične salonke, izgledala je poput modne ikone koja zna kako da jednostavnošću ostavi upečatljiv utisak.

Nedelja mode u Parizu Foto: Regina Voronina / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Pamela Anderson je, pak, privukla pažnju svojom smelom novom frizurom - kratkim crvenim bobom, koji je otkrila početkom nedelje. Na reviji se pojavila u sofisticiranoj crnoj haljini bez bretela i odgovarajućem blejzeru. Kako prenosi Daily Mail, glumica je promenila izgled zbog nove filmske uloge koju uskoro započinje nakon Nedelje mode.

Pamela Anderson na Nedelji mode u Parizu Foto: Regina Voronina / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na istom događaju, Paris Džekson je crvenu haljinu iz prethodne večeri zamenila upečatljivom crnom haljinom s visokim prorezom, dok je njena tetka Dženet Džekson zablistala u kožnom peplum topu i dugoj suknji.

Kejt Mos Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

U publici su viđene i brojne druge zvezde od Rite Ore i Kešе, pa sve do Kejt Mos, koja je na reviju stigla u svom prepoznatljivom stilu, noseći crno šljokičasto odelo bez grudnjaka. Rita Ora je, pak, u crnoj haljini sa dubokim izrezima jedva izbegla modni gaf. Njih dve su zajedno stigle na događaj, držeći se za ruke, i ukrale pažnju fotografa.

Rita Ora i Kejt Mos Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na Nedelji mode u Parizu pojavili su se i Helen Miren, Dženifer Lorens, Zendaja, Ema Stoun i Meril Strip. Ema Stoun je prethodnog dana bila gošća na Luj Viton reviji, dok je Viktorija Bekam viđena u šik sivom odelu dok se pripremala za sopstvenu reviju zakazanu za petak.

(Kurir.rs/Žena)

