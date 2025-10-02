Slušaj vest

Kada se prošle godine sa bine zahvaljivao na Emi nagradu za ulogu u seriji "Succession", Kiran Kalkin nije mogao da odoli da se ne obrati i svojoj supruzi, spisateljici Džez Čarton. Uz osmeh i dozu šarma, podsetio ju je na dogovor koji su imali: on će njoj doneti prestižnu statuu, a ona će njemu treće dete.

Čini se da obećanja u ovoj porodici ne ostaju samo prazne reči, jer Čarton je upravo na Instagramu otkrila da je u blagoslovenom stanju i da par očekuje prinovu.

Ljubav, humor i treće dete

Kalkin i Čarton, koji su u braku od 2013. godine, već imaju dvoje dece, Kinsi Su i Vaildera Vulfa. Njihova zajednica od početka odiše toplinom, ali i humorom, pa je i vest o novoj trudnoći stigla u prepoznatljivom duhovitom tonu.

– Gledala sam Kijanua Rivsa na Brodveju i sada sam trudna devet meseci… ovo je baš moj fazon – našalila se Čarton, aludirajući na svog omiljenog glumca, zvezdu "Matriksa".

Nije prvi put da svoje trudnoće najavljuje na ovakav način — i ranije je na društvenim mrežama spajala radost intimnih trenutaka sa šalama koje osvajaju publiku.

Obećanja sa bine i iza kulisa

Podsetimo, prošlogodišnja dodela Emi nagrada održana je u dva navrata, u januaru, zbog odlaganja usled štrajkova glumaca i scenarista, i ponovo u septembru. Upravo tada Kalkin je, pored zahvala kolegama, sa scene javno prozvao suprugu i šaljivo podsetio da je sada red na nju da ispuni svoju reč.

A budući da glumac nikada nije krio koliko voli decu, mnogi su u šali primetili da bi, posle trećeg deteta, vrlo lako mogao poželeti i četvrto.

Dok jedni najavljuju prinove, drugi demantuju brak

U isto vreme dok se Kalkinovi pripremaju za dolazak trećeg deteta, u javnosti je odjeknula i priča o Kijanu Rivsu, koji je ovoga puta bio deo šale Džez Čarton. Njegova partnerka, umetnica Aleksandra Grant, prošle nedelje morala je da se oglasi i demantuje glasine o njihovom navodnom venčanju.

- Hvala svima na čestitkama za naše venčanje… osim što se nismo venčali – napisala je Grant, uz fotografiju na kojoj ljubi Rivsa. Dodala je i da je "dobrih vesti svetu uvek potrebno, ali da lažne vesti nikome ne donose korist".

Dok Aleksandra i Kijanu čuvaju privatnost od medijskih konstrukcija, Kiran i Džez svoju ljubav i život često začine šalom, pokazujući da humor može biti snažan oslonac porodice. Njihovo treće dete stiže kao kruna jedne ljubavne priče u kojoj obećanja, čak i kada zvuče kao šala, na kraju postaju najlepša stvarnost.

