Džejn Fonda, ikona fitnesa i Holivuda, jednom prilikom je otvoreno govorila o svojoj borbi sa poremećajem u ishrani. Iako je ova slavna glumica ranije pričala o tome da je imala bulimiju, sada je otkrila koliko je taj problem snažno uticao na njen život.

Veliki deo svoje karijere provela je boreći se sa poremećajem u ishrani, zbog čega je – kako kaže – „vodila tajni život“, ispričala je u podkastu „Call Her Daddy”.

„U svojim dvadesetim počela sam da glumim u filmovima i mnogo, mnogo sam patila od bulimije. Živela sam tajni život“, rekla je 85-godišnjakinja voditeljki Aleks Kuper. Dok su se obožavaoci divili njenom izgledu, ona je zapravo prolazila kroz ličnu agoniju.

„Bila sam jako, jako nesrećna. Pretpostavljala sam da neću doživeti 30… Uopšte nisam izlazila. Uopšte nisam išla na sastanke, jer sam bila nesrećna i imala sam taj poremećaj u ishrani. I tada sam snimala filmove koji mi se nisu previše sviđali“, opisala je Džejn. Iako se u početku činila „vrlo nevina“, ova navika je ubrzo preuzela kontrolu nad svakim aspektom njenog života.

„To je vrlo usamljenička stvar“

„Šteti tome kako izgledate. Na kraju izgledate umorno. Postaje vam nemoguće da imate iskrenu vezu dok to radite i krijete. Dan organizujete prema tome da nabavite hranu i jedete, za šta morate biti sami da niko ne bi znao šta radite“, detaljno je opisala Fonda. „To je vrlo usamljenička stvar. I zavisni ste. Ako stavite bilo kakvu hranu u sebe, želite da je se rešite“, nastavila je.

Dodatni pritisak Holivuda i njene porodice samo je pogoršavao situaciju. Međutim, ulaskom u četrdesete počela je da se oseća sve lošije i shvatila je: „Ako nastavim ovako, umreću“. U tom periodu imala je muža, decu i uspešnu karijeru, pa je odlučila naglo da prekine sa poremećajem.

„Nisam znala da postoje grupe u koje možeš da se prijaviš. Nisam znala ništa, niko nije pričao o tome, nisam znala ni da postoji reč za to. Bilo je jako teško. Ali činjenica je: što više vremena prođe od poslednjeg prejedanja, postaje bolje. Postaje sve lakše i lakše“, zaključila je Džejn Fonda. Iako tada nije imala kome da poveri svoj problem, s vremenom je pronašla olakšanje kroz meditaciju.

