Tokom Nedelje mode u Parizu, Kejt Mos snimljena je u vidno lošem stanju nakon burne noćne zabave. Paparaci su je uslikali dok je, iscrpljena, napuštala klub oslanjajući se na prijatelja koji ju je držao za ruku. Prijatelji su je potom odveli nazad u hotel, pokušavajući je zaštititi od bliceva i znatiželjnih pogleda.

Nakon što su fotografije obišle svet, javnost se počela pitati – da li se Kejt vraća starim porocima? Dok neki veruju da je reč samo o umoru posle izlaska, drugi ne mogu da zaborave njenu burnu prošlost ispunjenu alkoholom i drogama. Ipak, za sada ne postoje potvrđene informacije koje ukazuju da su opijati ponovo bili prisutni.

Problemi sa porocima

Podsetimo, Kejt Mos godinama je pod budnim okom javnosti zbog svojih ranijih skandala.

Još 2005. godine, britanski tabloidi objavili su fotografije na kojima se navodno vidi kako koristi kokain, što je izazvalo veliki šok u modnoj industriji. Posledice su bile trenutne – modne kuće poput H&M-a, Šanela i Berberija odmah su raskinule saradnju s njom, a skandal je gotovo uništio njenu karijeru.

Ipak, nakon istrage, optužbe su odbačene zbog nedostatka dokaza, a Kejt je uspela da se vrati na modnu scenu i nastavi raditi.

U jednom intervjuu iz 2022. godine, otkrila je da se tada osećala kao „žrtva“ medijskog linča, naglašavajući da su mnogi u njenom okruženju koristili droge, ali da je samo ona bila izložena javnoj osudi. Ujedno je priznala da se godinama borila sa zavisnošću od alkohola i narkotika, što je dodatno oblikovalo njen javni imidž.

Bilo je i svetlijih trenutaka – u jednom periodu, Kejt je provela čak 18 meseci u potpunoj apstinenciji, posvetivši se zdravlju i uravnoteženijem načinu života. Ipak, njeno ime se i dalje često povezuje sa starim porocima, bez obzira na pokušaje da ostavi taj deo prošlosti iza sebe.

