Povratak One Directiona? U Netfliksovom filmu progovoriće o dosad nepoznatim detaljima
Nakon devet godina otkako više ne nastupaju zajedno, članovi One Directiona, Luj Tomlinson i Zejn Malik, navodno su sklopili višemilionski ugovor sa Netflixom za snimanje dokumentarca o poznatom boy bendu. Prema pisanju "The Sun"-a, članovi benda će u tu svrhu krenuti na putovanje po SAD-u i govoriti o zajedničkim uspomenama, ali i o preminulom Lijamu Pejnu.
U vezi sa dokumentarcem, čije snimanje navodno već traje, jedan izvor za "Page Six" rekao je:
"Ovo će biti apsolutno ogroman projekat za Netflix i garantovano je da će mnogi fanovi One Directiona širom sveta poludeti." Takođe je dodao da će to biti prilika za ozbiljna preispitivanja i duboke razgovore o neverovatnom putu koji je bend prešao otkad se pre 15 godina formirao u emisiji "The X Factor".
Bend je svoj put započeo 2010. godine, a originalno ga je činilo 5 članova: Hari Stajls, Nil Horan, Luj Tomlinson, Zejn Malik i Lijam Pejn. Iako su na kraju "The X Factora" završili na 3. mestu, postali su globalno poznati, a prvi hit kojim su se proslavili bila je pesma "What Makes You Beautiful". Njihov prvi album "Up All Night" proglašen je najprodavanijim debitantskim albumom u Velikoj Britaniji, a tokom karijere su osvojili više MTV i BRIT nagrada. Na YouTube-u su imali preko tri milijarde pregleda i prodali su više od 50 miliona ploča širom sveta.
Poznati bend je 2016. godine odlučio da ode na pauzu, nakon što ga je 2015. napustio Zejn Malik. Svi članovi su započeli solo karijere, a najviše uspeha postigao je Hari Stajls koji je 2023. godine osvojio Gremi za svoj album "Harry’s House".
U oktobru prošle godine, javnost je potresla vest da je preminuo jedan od članova One Directiona, Lijam Pejn. Pevač je pao sa trećeg sprata svoje hotelske sobe u Buenos Airesu, a u telu mu je u tom trenutku pronađen miks kokaina, cracka i benzodiazepina. Njegova sahrana, održana 20. novembra, bila je poslednji put da su svi članovi benda bili na okupu.
(Kurir.rs/24sata.hr)
