Nakon devet godina otkako više ne nastupaju zajedno, članovi One Directiona, Luj Tomlinson i Zejn Malik, navodno su sklopili višemilionski ugovor sa Netflixom za snimanje dokumentarca o poznatom boy bendu. Prema pisanju "The Sun"-a, članovi benda će u tu svrhu krenuti na putovanje po SAD-u i govoriti o zajedničkim uspomenama, ali i o preminulom Lijamu Pejnu.

U vezi sa dokumentarcem, čije snimanje navodno već traje, jedan izvor za "Page Six" rekao je:

"Ovo će biti apsolutno ogroman projekat za Netflix i garantovano je da će mnogi fanovi One Directiona širom sveta poludeti." Takođe je dodao da će to biti prilika za ozbiljna preispitivanja i duboke razgovore o neverovatnom putu koji je bend prešao otkad se pre 15 godina formirao u emisiji "The X Factor".

Bend One Direction Foto: AP

Bend je svoj put započeo 2010. godine, a originalno ga je činilo 5 članova: Hari Stajls, Nil Horan, Luj Tomlinson, Zejn Malik i Lijam Pejn. Iako su na kraju "The X Factora" završili na 3. mestu, postali su globalno poznati, a prvi hit kojim su se proslavili bila je pesma "What Makes You Beautiful". Njihov prvi album "Up All Night" proglašen je najprodavanijim debitantskim albumom u Velikoj Britaniji, a tokom karijere su osvojili više MTV i BRIT nagrada. Na YouTube-u su imali preko tri milijarde pregleda i prodali su više od 50 miliona ploča širom sveta.

Lijam Pejn Foto: Anthony Carrel / Starface / Profimedia

Poznati bend je 2016. godine odlučio da ode na pauzu, nakon što ga je 2015. napustio Zejn Malik. Svi članovi su započeli solo karijere, a najviše uspeha postigao je Hari Stajls koji je 2023. godine osvojio Gremi za svoj album "Harry’s House".

Hari Stajls Foto: Dafydd Owen / Avalon / Profimedia

U oktobru prošle godine, javnost je potresla vest da je preminuo jedan od članova One Directiona, Lijam Pejn. Pevač je pao sa trećeg sprata svoje hotelske sobe u Buenos Airesu, a u telu mu je u tom trenutku pronađen miks kokaina, cracka i benzodiazepina. Njegova sahrana, održana 20. novembra, bila je poslednji put da su svi članovi benda bili na okupu.

