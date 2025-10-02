Slušaj vest

Glumac Patrik Marej, najpoznatiji po ulozi domišljatog Mikija Pirsa u kultnoj britanskoj seriji „Mućke“, preminuo je u 68. godini. U poslednjim godinama života borio se sa rakom pluća, a 2023. godine otkrio je da se bolest proširila na noge i karlicu.

Objava o smrti i reakcije fanova

Vest o njegovoj smrti potvrđena je saopštenjem na stranici fanova serije, koje je glasilo:

Foto: Printscreen

„Sa dubokom tugom objavljujemo da je preminuo naš prijatelj Patrik Marej – za mnoge Miki Pirs – koji je preminuo. Bio je redovan gost na našim konvencijama i nedostajaće nam njegov humor i radost koju je doneo u živote toliko ljudi.“

Emotivne reakcije fanova i kolega brzo su usledile. Podkast „Mućke“ objavio je na X:

Foto: Printscreen

„Ovo nikada ne postaje lakše... počivaj u miru Patriče Marej. Patrik je bio neverovatno talentovan i zabavan glumac sa besprekornim tajmingom. Zaista je oživeo lik Mikija Pirsa svojim nestašnim šarmom.“

Jedan obožavalac je napisao:

„Tužne vesti. Divan čovek. Hvala na svim smehovima - živeće u nama zauvek. Počivaj u miru.“

Drugi se prisetio:

Foto: Profimedia

„Patrik je radio kao taksista u Blekhitu 90-ih i često sam ga tražio da me odveze kući posle kasne noći u pabu... sve između njegovih glumačkih nastupa.“

Karijera i život Patrika Mareja

Foto: Printscreen

Marej je igrao Mikija u 20 epizoda serije „Mućke“ između 1983. i 2003. godine, često se sukobljavajući sa Rodnijem dok se hvalio svojim navodnim uspehom u poslu i ljubavi.

Nakon što se serija završila, pojavio se u filmovima kao što su „Firma“ i „Kletva Pink Pantera“, ali je kasnije napustio glumu i radio kao taksista u Kentu.

Foto: Andy Oliver / Goff Photos / Profimedia

Njegov život van ekrana bio je podjednako zanimljiv. Kratko je vodio pab 1990-ih, a zatim se borio sa alkoholizmom, od kojeg se oporavio preko Anonimnih alkoholičara. Takođe je deset godina živeo u Tajlandu, gde se 2016. godine oženio Anong, a ubrzo su dobili ćerku Džozi.

Bonus video: Sahrana sina Mire Banjac