Kim Bejsinger bila je jedna od najzanosnijih glumica Holivuda, no u poslednje vreme se povukla.

Retko je možemo videti bilo gde, a dane uglavnom provodi sakrivajući se od sveta jer ima agorafobiju, strah od otvorenog prostora. Reč je o vrsti anksioznog poremećaja, zbog kojeg glumica ima osećaj zarobljenosti.

U galeriji pogledajte kako danas izgleda Kim Bejsinger:

Kim Bejsinger Foto: Profimedia

Tokom 80-ih godina, Kim je bila se*s simbol, a publika ju je upoređivala s Brižit Bardo i Merilin Monro. Nakon uloge u filmu "Devet i nedelja" skoro da i nije postojao muškarac koji nije gubio glavu za zanosnom Bejsinger.

U braku je bila dva puta: s Ronom Snajderom od 1980. do 1989. godine i Alekom Boldvinom od 1993. do 2002.

U tom braku bila je dosta problema. Iako su mnogi koji su ih poznavali govorili da s Alekom nije bilo lako živeti, nije ni Kim baš bila "stabilna". Brak su dodatno opteretili i njeni napadi pa­­nike, toliko teški da nije mogla izaći iz kuće čak ni uz pomoć lekova.

Kim Bejsinger i Alek Boldvin Foto: Profimedia

Boldvin je kupio kuću kraj okeana u blizini Njujorka, a poslednja svađa izbila je upravo zbog toga. Kim je tvrdila da je tamo stalno prehlađena i da se moraju preseliti u toplije podneblje.

Tokom brakorazvodne parnice strastvena ljubav pretvorila se u zlu krv, svađe, natezanja oko starateljstva nad ćerkama. Danas Alek živi sa suprugomHilari i njihovo sedmoro dece, a Kim je od 2014. godine u vezi s frizerom Mičom.

Kim i Alek su u braku dobili ćerku Ajrlend Boldvin koja danas ima 29 godina. Ajrlend je dobro poznata po svojoj sklonosti objavljivanju golišavih fotografija na Instagramu, no to joj nije pomoglo za lansiranje karijere.

Odigrala je 10-ak uloga u serijama i filmovima, koji nisu ostvarili uspeh, a poslednja je bila kriminalistička drama "A Dark Foe".

Golišavo i potpuno nago poziranje Ajrlend je potpirilo i probleme s njenim ocem Alekom. Slavni glumac joj je ostavljao sarkastične i nezadovoljne komentare na objavama što je privuklo pažnju javnosti.

Jednom je pozirala u tangicama na terasi zgrade u Njujorku. '

"Oprosti, ali šta je ovo?", upitao je, a komentar su lajkovali njegovi brojni fanovi koji se slažu s kritikama na račun manekenke.

(Kurir.rs/Najžena)

