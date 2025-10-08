Slušaj vest

Holivudska zvezda Mišel Fajfer (67) je početkom osamdesetih ostavila neizbrisiv trag u filmskoj industriji. Posle filmova "Greace 2" (1982) i "Scarface (1983) bilo je samo pitanje kad će stići nominacije za Oskara.

U vremenskom periodu od četiri godine bila je nominovana za filmove "Dangeorus Liaisons", "The Fabulous Baker Boys" i "Love Filed". Talenat je pokazala u romantičnim filmovima, komedijama, trilerima i hororima. Jedna je od retkih koja je uspela da dobije pohvale od svih kritičara za lik Catwomen u "Batman Returns".

Povukla se iz sveta filma zbog dece

Mišel Fajfer je bila aktivna sve do 2002. godine, kada se povukla iz javnosti. Posle filma "White Oleander" snimila je nekoliko filmova u većim vremenskim razmacima. Godine 2017. glumila je u filmu "Mother!", posle kog je je angažovana na rimejku "Murder on Orient Express" i HBO filmu "The Wizard of Lies".

"Sad stvarno želim da radim, zato što mogu. U poslednjih nekoliko godina sam imala super ponude. Povukla sam se zbog svoje dece. Želela sam da imaju normalno odrastanje uz majku i oca. Naravno, kad ih je drmao pubertet prevrtali su oči na mene i stalno me zezali da sam je prevelika zvezda Mišel Fajfer koja im naređuje po kući. Srećom, odrasli su", rekla je svojevremeno kroz osmeh Mišel Fajfer u intervjuu za "NBC".

Fajfer nikad nije dolazila sa decom na velike događe, niti ih predstavljala javnosti. Kada su odrasli, mogla je da se vrati ponovo onome što najviše voli - glumi.

Glumica bila pod jakim uticajem sekte

Pre nego što je uspela u Holivudu i dok je još uvek uzimala časove glume u Los Anđelesu, tada naivna glumica je bila potpuno izmanipulisana od strane misterioznog para koji su vodili metafizički i vegeterijanski bretarijanistički kult. Naime, oni su okupljali ljude i sprečavali da ih ne obuzme sjaj Holivuda - konzumacija alkohola, opijata i nikotina. Mišel je bila pod ogromnim uticajem neobičnog kulta, pa im je davala celu svoju mesečnu zaradu.

"Kad se setim tog perioda setim se koliko mi je bio ispran mozak i na šta sam nasela od straha da ne potpadnem pod uticaj slave", izjavila je Fajfer 1995. godine.

Malo ko zna da je veoma lako moglo da se dogodi da Dejvid Keli, sa kojim je Mišel u srećnom braku preko tri decenije, umalo ne postane njen suprug i to samo zbog čudnog spleta okolnosti.

Naime, sve je počelo kada je glumica imala 22, a tada je upoznala Pitera Hortona, koji joj je pomogao da izađe iz kandži bretarijanističkog kulta, u kom se veruje da je moguće živeti bez hrane i vode. Mišel je bila pod njihovim ogromnim uticajem. Misteriozni par, koji je iskoristio Mišelinu naivnost i mladost, lagao ju je i upravljao njenim životom, a ona je bila iscrpljena i fizički, i mentalno, i finansijski sve dok nije naišao Horton.

Njihov brak trajao je sedam godina, a rastali su se u dobrim odnosima. Piter je čak pomogao MIšel da se spakuje kada je napuštala njihov zajednički dom.

Afera sa glumcem srpskog porekla

Potom je uplovila u odnos sa Fišerom Stivensom. Međutim, ni to nije bilo "to". Nakon toga, usledila je kratka ali strastvena romansa sa poznatim glumcem srpskog porekla Džonom Malkovičem koja ju je protresla do temelja. Naime, Mišel i Džon glumili su zajedno u filmu u kom se njihovi likovi na kraju zaljubljuju, ali igre koje njihovi likovi igraju na kraju dovode do propasti svih, a nešto slično desilo se i u stvarnom životu glumaca. U tom trenutku Malkovičev brak s glumicom Glen Hidli bio je u krizi posle šest godina zajedničkog života.

– Njegov brak se raspadao, a tokom snimanja filma je imao aferu s Mišel Fajfer – rekao je kasnije reditelj filma. – "Opasne veze" su o izdaji, lažima i raspletu odnosa. Bila je to jedna od onih situacija kad se stvarnost i umetnost ukrštaju. Džonu je to bilo neodoljivo. Čak i za čoveka koji uživa u lošem ponašanju, to mi je bilo teško.

Par se nikada nije oglašavao povodom tvrdnji o njihovom odnosu, a Džon Malkovič je verovao da on nije dostojan lepotice kakva je glumica.

– Teško je poverovati da mi je Mišel Fajfer ikada rekla "zdravo" – rekao je jednom prilikom za The Times. – Nije da ona nije neko koga upamtiš, Bog zna to... pokušavam da kažem da, kada mislim o nekome, ne mislim o sebi kao nekom ko je upleten s njima. Oni su nezavisni od mene. Kao da ih nikako ne uznemirava moje postojanje.

U svakom slučaju, odmah nakon snimanja "Opasnih veza", Malkovič se razveo, a potom je otkriveno da se razvodi i Mišel Fajfer, koja je iste godine prekinula brak s Hortonom, tvrdeći da želi da se posveti poslu.

Brak sa Dejvidom Kelijem

Nakon raskida ostala je sama i bila je u depresiji. Donela je odluku da joj ne treba muškarac da bi bila srećna i ispunjena, ali i da joj nije potreban niko da bi postala majka. Ušla je u proces usvajanja dece, odlučna da bebu podiže kao samohrana majka. Procedura je pokrenuta, a onda je upoznala holivudskog scenaristu i režisera Dejvida Kelija, koji je napravio hit serije "Ali Mekbil" i "Nevine laži".

Upoznali su se u jednom restoranu gde je bilo veće društvo, a tada jedva da su progovorili koju. Mišel je čak mislila da Dejvid "muva" njenu sestru. Glumica je bila oduševljena mišlju i čak pokušala da provodadžiše, međutim, zajednički prijatelj koji ih je upoznao, insistirao je na tome da je Dejvid Keli kao rođen za Mišel i uporno tvrdio da njih dvoje moraju da izađu nasamo.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Mišel Fajfer i Dejvida Kelija:

Kako bi udovoljila prijatelju, glumica je pristala i odmah je bilo jasno: on je bio u pravu i Dejvid Keli je čovek njenog života!

Dva meseca nakon što su stupili u vezu, proces usvajanja je bio završen i Mišel je dobila ćerku Klaudiju. Strahovala je da će njenog novog dečka pokolebati to što je ona postala majka tako rano otkako su se upoznali, ali Dejvid ju je podržao.

– Stvarno sam ga stavila u situaciju koja bez sumnje pokazuje ko je muškarac, a ko dečak. Očigledno, on je bio na visini zadatka – ponosno je rekla Mišel Fajfer godinama kasnije, koja veruje da je bila posebno privlačna jer je Keliju nije imala kada da dosadi. Bila je posvećena ćerki i on je morao da bude s njima i deo porodične atmosfere ako bi želeo da vidi Mišel.

Par se venčao 1993. godine, a Klaudija je krštena na njihovom venčanju. Ubrzo potom dobili i sina Džona, koji je dobio ime po očevom ocu, inače poznatom treneru hokeja.

Nakon nekog vremena, Dejvid i Mišel rešili su da napuste užurbani i glamurozni Los Anđeles i preselili su se u seoski kutak na severu Kalifornije.

Kada je pričala o svom dugom i srećnom braku, MIšel Fajfer istakla je da su od suštinskog značaja bili kompatibilnost i poštovanje. Kako je istakla, i njen suprug i ona uživaju u tome što su roditelji, porodični ljudi i imaju sličan pristup životu, a od pomoći je i to što je Dejvid za nju najduhovitiji čovek na svetu.

