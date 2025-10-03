Nirvana dobila spor protiv dečaka koji je bio zaštitno lice njihovog albuma Nevrmind

Nirvanaje ponovo odnela pobedu u sporu oko omota albuma „Nevermind“, pošto je sudija Fernando M. Olguin odbacio tužbu Spencera Eldena, koji je tvrdio da njegova naga fotografija kao bebe krši zakone o dečjoj pornografiji.

U obrazloženju, Olguin je naveo da kultna slika bebe koja pliva za dolarom na udici ne potpada pod zakonsku definiciju dečje pornografije; uporedio ju je s „porodičnom fotografijom nage bebe u kadi” i ocenio da je „očigledno nedovoljna da pokaže razvratnost”.

Elden, koji je imao četiri meseca kada se našao na omotu, tužbu je podneo 2021. sa 30 godina. Predmet je 2022. odbačen kao zastareo, ali je apelacioni sud krajem 2023. vratio postupak.

Sporni omot albuma "Nevermind" Foto: Profimedia

Ovoga puta sudija se direktno bavio navodima o dečjoj pornografiji, primenjujući faktore definisane u predmetu United States vs. Dost: da li je fokus na genitalijama, da li poza ili kontekst sugerišu seksualnost i da li je prikaz „namenjen da izazove seksualnu reakciju”.

Zaključio je da kod omota „Nevermind“ „ni poza, ni fokus, ni okruženje, ni celokupan kontekst ne sugerišu seksualno eksplicitno ponašanje” i da, osim same nagosti, nijedan Dost faktor ne približava sliku okviru zakona.

Kao dodatne okolnosti naveo je prisustvo Eldenovih roditelja na snimanju i to da je fotograf Kirk Weddle bio blizak prijatelj. Istakao je i da je Elden ranije „prihvatao i finansijski koristio” pojavu na omotu: bio je plaćen da rekreira fotografiju, prodavao autograme i memorabilije, nazivao sebe „Nirvana baby”, istetovirao „Nevermind“ i poslao Weddleu razglednicu‑zahvalnicu sa crtežom omota.

Advokat benda, Bert Deixler, za Rolling Stone je rekao: „Zadovoljni smo što je sud okončao ovaj neosnovan slučaj i oslobodio naše kreativne klijente stigme lažnih optužbi.”

Advokati Eldena nisu odmah odgovorili na zahtev Rolling Stone za komentar.

