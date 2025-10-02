Šeron Ozborn u novom dokumentarcu snimljenom neposredno pre smrti njenog supruga Ozija Ozborna govorila je o intimnim, porodičnim detaljima.

Legenda Black Sabbatha preminula je od srčanog udara u ovom domu 22. jula, samo dve nedelje nakon oproštajnog koncerta u Villa Park stadionu u Birminghamu.

Ozi je sahranjen u privatnom dvorištu Welders House, zgrade II kategorije, koju su Ozi i Šeron kupili 1993. godine, neposredno pre nego što su se preselili u Los Anđeles.

Ovako je ozgledala sahrana Ozija Ozborna:

Dokumentarac o povratku kući

Dokumentarac BBC One "Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home" prati poslednje tri godine života slavnog muzičara, fokusirajući se na povratak para iz SAD-a u Englesku.

Film, prati Ozija, kojem je 2003. dijagnostikovana Parkinsonova bolest, dok se priprema za život u Velikoj Britaniji.

"Navikli smo da jurimo za decom i ne znamo šta znači biti sami sa sobom i jedno s drugim. Jedva čekam da budem tamo“, rekao je roker, dok njegova posvećena supruga priznaje da je srećna što napuštaju udoban život u Kaliforniji, ako to Oziju prija.

"Ozi odlučuje da li želi da ostatak života provede ovde ili tamo. Dom je gde smo oboje. Sve dok je sa mnom, meni je sve u redu“, dodala je Šeron.

Mali komadić raja

U nekoj vrsti sudbinskog spleta okolnosti, Šeron je kasnije podelila svoje utiske o prostranom domu koji je postao Ozijeva poslednja oaza.

"Bilo je kao da mogu da dišem“, rekla je o povratku u kuću u Bukinghamšireu.

"To je naš mali komadić raja. Sve što čuješ su ptice, malo lavež naših pasa, Ozi kako viče.“

Poslednje ljubavne poruke

Dokumentarac takođe prikazuje poslednje ljubavne poruke koje je Ozi ostavljao Šeron dok su se prilagođavali novom životu u Engleskoj.

Gledaoci će videti rukom pisana pisma rasuta po imanju, među kojima su poruke poput:

„Volim te zauvek“

„Ne volim te samo pola“

„Uvek ću biti tu za tebe“

Jedna od dirljivih poruka, koja je uokvirena, glasi: „Ti si ljubav mog života.“

Šeron takođe priseća kako su uvek planirali da se povuku iz javnog života kada Ozi napuni 70 godina.

"Uvek sam mu govorila: kada napuniš 70, kažemo zbogom“, rekla je Šeron, dok je Ozi imao 76 godina u trenutku smrti.

Normalan život iza scene

Iako je Ozi bio poznat po svom buntovnom životu kao frontmen hevi metal benda, Šeron je istakla da su u privatnom životu vodili sasvim običan i konvencionalan život:

"Mi smo prilično normalni. Zapravo, prilično dosadni kada se sve sabere“, rekla je.

Uzroci smrti

Ozi je preminuo od srčanog udara, uz prisustvo koronarne bolesti, a godinama se borio i sa Parkinsonovom bolešću. Njegov smrtni list, objavljen u avgustu, navodi uzroke:

„(a) Srčani zastoj van bolnice (b) Akutni infarkt miokarda (c) Koronarna bolest i Parkinsonova bolest sa autonomnom disfunkcijom (zajednički uzroci)“.

Ozi je 2020. godine objavio dijagnozu Parkinsonove bolesti nakon pada, a u trenutku smrti bio je okružen porodicom, koja je zatražila privatnost.

"Sa više tuge nego što reči mogu da izraze, moramo da obavestimo da je naš voljeni Ozi Ozborn preminuo jutros“, glasila je izjava porodice. "Bio je sa porodicom i okružen ljubavlju. Molimo sve da poštuju privatnost naše porodice u ovom trenutku.“