Filipine je pogodio snažan zemljotres 6.9, zbog čega se u dramatičnoj situaciji našao i otac Megan Markl, Tomas Markl, koji poslednjih meseci živi u toj državi. Njegova druga ćerka, Samanta Markl, otkrila je da je on ostao zarobljen u svom stanu.

"Moj otac je zaglavljen na 19. spratu zgrade na Filipinima nakon potresa. Ne može hodati i zarobljen je. Sramota za moju odvratnu, zlu sestru što je našeg oca dovela u ovakvu poziciju. Nadam se da je prokleta', napisala je na društvenoj mreži X.

Čini se da je Samanta, koja je već godinama u lošim odnosima s Megan, iskoristila situaciju kako bi ponovno napala svoju polusestru. Dan nakon zemljotresa javila se s dobrim vestima.

"Želim izraziti duboku zahvalnost svima koji su pokazali brigu za mog oca. Dobro je i planira izaći iz zgrade. Za sada se čini da su sigurni i nadamo se da neće uslediti naknadni potresi. Poduzimaju se mere kako se slična situacija ne bi ponovila', otkrila je.

Tomas Markle početkom godine preselio se iz Meksika na Filipine sa svojim sinom Thomasom Markleom mlađim u potrazi za 'novim početkom' nakon, kako je sam rekao, 'godina drame i problema'.

Spreman sam za promjenu. Već sam se dugo osjećao kao da tapkam na mjestu i želim upoznati nove ljude i doživjeti malo dobrote', rekao je za Daily Mail.