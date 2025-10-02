Slušaj vest

Glumac Sergej Trifunović na svom profilu na Instagramu objavio je fotografiju ultrazvuka bez previše detalja. Ubrzo su usledile reakcije njegovih fanova, ali i kolega.

Iako Segej nije otkrivao previše detalja, mnogi su to protumačili kao objavu lepe vesti da on i njegova supruga Isidora očekuju prinovu. Glumčeve koleginice poput Jelisavete Orašanin i Srne Lango, ispod objave su mu ostavile i brojna srca.

"Bravo za mamu i tatu", "prelepe vesti", "čestitamo", "imali smo i mi ovakav ultrazvuk", samo su neki od brojnih komentara koji se nižu ispod glumčeve objave.

Sličnu objavu imala je i Trifunovićeva supruga Isidora. Ona je napisala " Devet meseci po Gregorijanskom kalendaru", nagoveštavajući na period trajanja trudnoće. Poznati supružnici se još uvek nisu zvanično oglašavali izjavama povodom navoda da očekuju bebu.

Sergej Trifunović pronašao je ljubav svog života i u 51. godini i venčao se lepom voditeljkom Isidorom. Par se venčao 12. maja 2024. godine u Crkvi svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru.

- Ja sam znao već na drugom dejtu da je to majka moje dece, a ona je morala da me istestira - izjavio je Sergej Trifunović gostujući sa Isidorom u podkastu "Snaga uma".