Slušaj vest

Savezni tužioci su zatražili da bivši hip-hop mogul dobije najmanje 11 godina i tri meseca zatvora zbog dve optužbe za prevoz u svrhu prostitucije, za koje je proglašen krivim u julu.

1/5 Vidi galeriju Počelo suđenje Paf Dediju Foto: Kena Betancur / AFP / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

S druge strane, Kombsovi advokati su apelovali da mu sudija Aran Subramanijan izrekne kaznu ne dužu od 14 meseci, što bi značilo svega nekoliko meseci više od vremena koje je već proveo u pritvoru od septembra 2024.

Koliko godina će Didi zaista dobiti?

Neama Rahmani, bivši savezni tužilac, smatra da će kazna biti blaža od onoga što traži tužilaštvo.

"Ne verujem da će dobiti 11 godina koje vlada preporučuje. To je više od zakonskog maksimuma za optužbe za prostituciju“, rekao je Rahmani za People.

Prema zakonu, svaka optužba nosi maksimalnu kaznu od 10 godina, a Probaciona služba preporučila je između 5 i 7 godina zatvora.

"Ako bi sudija bio sklon ka blažem pristupu, pustio bi ga na slobodu uz kauciju posle presude. Činjenica da ga je zadržao u pritvoru, iako je oslobođen ozbiljnijih optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, pokazuje da će presuda ipak biti značajna. Možda ne puna kazna koju traži vlada, ali nešto u sredini – otprilike pet godina,“ dodaje on.

1/25 Vidi galeriju Paf Dedi Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Rahmani ističe da sudija može uzeti u obzir i druge elemente, poput droga i nasilja, iako je Kombs oslobođen optužbi za vođenje kriminalne organizacije i prinudnu prostituciju. „Izašlo je mnogo mračnih dokaza o nasilju i zloupotrebi droga. Mislim da će sudija na ovaj slučaj gledati kao na mnogo više od pukog slučaja prostitucije,“ ocenjuje on.

Odbijen zahtev za oslobađanje

U utorak, 30. septembra, Kombsu je odbijen zahtev za oslobađajuću presudu i novo suđenje.

„Vlada je svoj slučaj dokazala više puta. To je samo po sebi dovoljno da se odbace Kombsovi prigovori,“ napisao je sudija Subramanijan u dokumentima koje je objavio People.

1/6 Vidi galeriju Paf Dedi mučki prebija Kesi Venturu u hotelu Foto: Printscreen/CNN, printscreen/x/Omar Jimenez

Svedočanstvo Kasandre "Kesi" Venturo

U pismu sudu pred izricanje presude, Kasandra "Kesi" Venturo, bivša partnerka Kombsa, koja je tokom suđenja svedočila o njegovom zlostavljanju tokom njihove desetogodišnje veze, apelovala je na sudiju da uzme u obzir „mnoge živote koje je Šon Kombs uništio svojom kontrolom i zlostavljanjem.“