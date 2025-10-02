Slušaj vest

Slavna glumica Nina Dobrev stavila je tačku na spekulacije da je u vezi sa holivudskim zavodnikom Zekom Efronom. Ove priče su počele da kolaju nakon njenog raskida veridbe sa bivšim olimpijcem Šonom Vajtom.

Glasine o novoj ljubavi počele su u septembru, kada su Dobrev i Efron (37) viđeni zajedno na luksuznoj jahti u društvu poznatih prijatelja. Na fotografijama koje su tada obišle svetske medije, par je delovao veoma prisno - grlili su se, razgovarali, smejali se i delovali kao da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

Nina Dobrev Foto: Joseph Martinez / PictureLux / Profimedia

Međutim, Nina više nije želela da ćuti. Sada je kratko komentarisala to što je mediji i javnost spajaju sa Efronom. Naime, na snimku koji je objavio američki TMZ, glumica je jasno odmahnula glavom na pitanje da li je u emotivnoj vezi sa zvezdom filma "17 Again". Kada su je potom pitali da li su ona i Efron samo prijatelji, kratko je odgovorila: "Da."

Nina, koja je svetsku slavu stekla ulogom u seriji "Vampirski dnevnici", poznata je po tome da voli rizične avanture, često dokumentujući svoje sportske avanture na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/Telegraf)