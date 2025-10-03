Slušaj vest

U razgovoru uz pintu piva sa kanadskim glumcem Judžinom Levijem, princ od Velsa (43) rekao je da želi da stvori svet na koji će njegov sin biti ponosan, misleći na dan kada Džordž preuzme presto.

Takođe je govorio o borbi sa rakom svoje supruge Kejt i oca kralja Čarlsa III opisujući osećaj kao da mu je "tepih izvučen ispod nogu". Njegov brat princ Hari takođe je spomenut, dok je Vilijam govorio o promenama koje bi želeo da vidi u odnosu na ono kako su oni odrastali.

Intervju za seriju „The Reluctant Traveler“

Intervju sa zvezdom sitkoma "Schitt’s Creek", Judžinom Levijem (78) deo je epizode njegove Apple TV+ serije The Reluctant Traveler, koja je dostupna za gledanje od danas. Vilijam je prikazan kako se vozi po imanju zamka Vindzor na električnom trotinetu i šeta svog psa Orlu.

Tokom razgovora, Levi, koji je takođe glumio u filmskoj seriji "American Pie", pitao je princa o budućnosti 12-godišnjeg Džordža kao monarha.

O Džordžu i budućnosti monarhije

- Mnogo je stvari o kojima treba razmišljati. Ali, naravno, želim da stvorim svet na koji je moj sin ponosan zbog onoga što radimo - svet i posao koji zaista utiču na živote ljudi na bolje. To dolazi uz napomenu da se nadam da se nećemo vratiti nekim praksama iz prošlosti, kroz koje smo Hari i ja morali da prolazimo dok smo odrastali - i učiniću sve da se to ne ponovi, rekao je princ Vilijam pa dodao:

- Mislim da je bezbedno reći da je promena na mojoj agendi. Promena na bolje. I prihvatam tu promenu i uživam u njoj, ne plašim je se.

O svojoj budućnosti kao kralja

U pabu "Two Brewers" u Vindzoru, uz čašu jabukovače, Vilijam je umanjio značaj svoje buduće uloge kralja, rekavši:

- To nije nešto o čemu razmišljam čim se probudim. Svoje uloge i odgovornosti shvatam ozbiljno, ali važno je, kao što sam ti ranije rekao, da ne dozvolimo da one poseduju nas već da mi posedujemo njih.

O modernizaciji kraljevske porodice

Govoreći o svojoj želji da modernizuje monarhiju, Vilijam je rekao:

- Mislim da je veoma važno da tradicija ostane, i ona ima ogromnu ulogu u svemu ovome. Ali, postoje trenuci kada se zapitaš: "Da li je ta tradicija još uvek svrshishodna danas? Da li je to i dalje ispravna stvar?"

O Kejt i Čarlsovim borbama sa rakom

Razgovor se kasnije dotakao zdravstvenih izazova njegove supruge Kejt i oca Čarlsa, koji su prošle godine oboje dijagnostikovani sa rakom.

- Mislim da, kada odjednom shvatiš da taj metaforički tepih može da ti se izvuče ispod nogu jako brzo u bilo kom trenutku. Možda pomisliš: "To se nama neće dogoditi, bićemo okej." Jer mislim da svi imaju pozitivan pogled - moraš da budeš pozitivan. Ali kada se to zaista dogodi tebi, to te odvede na neka prilično mračna mesta.“

Vilijam je opisao 2024. godinu kao „najtežu godinu koju sam ikada imao“, ali rekao da je 2025. mnogo pozitivnija, jer je Kejt ušla u remisiju.

- Da, stvari su dobre. Sve napreduje u pravom smeru, što je dobra vest. Toliko sam ponosan na svoju ženu i svog oca zbog načina na koji su se nosili sa prošlom godinom. Moja deca su se takođe sjajno snašla.

Humor, e-trotinet i snalaženje po Vindzoru

Levi je stigao u zamak Vindzor u 10 sati ujutru na turu, ali je morao da čeka Vilijama, koji je stigao na svom električnom trotinetu.

- Uvek kasnim, pa sam mislio da je ovo način da budem tačan, rekao je Vilijam kroz smeh.

Kako je The Sun ranije otkrio, Vilijam koristi trotinet da bi se brže kretao na sastanke, ali je Leviju priznao:

- I dalje redovno kasnim. Danas sam uspeo da probušim gumu, što je prilično smešno. Zato sam se tako sporo kretao putem, kazao je Vilijam i dao i nekoliko duhovitih priznanja, uključujući to da ne zna baš dobro put kroz zamak Vindzor, i da njegov sin Džordž zna mnogo bolje kraljevsku istoriju od njega.

