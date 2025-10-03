Slušaj vest

Glumac Milan Vasić ovih dana boravi na Šar Planini u društvu svoje supruge Maje i sina Despota. Iz ovog zimskog ambijenta podelio je nežan trenutak sa svojim mališanom - fotografiju na kojoj drži sina u naručju dok kroz prozor zajedno gledaju prve pahulje snega.

- Naš prvi sneg i to baš tamo gde treba, na Šar Planini, napisao je Milan uz objavu na društvenim mrežama.

Prvi sneg malog Despota, sina Milana Vasića Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

Krštenje u srcu Kosova: Emotivan dan u Gračanici

Nedavno je Vasić krstio svog sina u manastiru Gračanica, na Krstovdan - praznik koji ima poseban značaj u pravoslavnoj tradiciji. Svečanosti je prisustvovao i njegov dugogodišnji prijatelj i kum, Milan Kalinić.

Glumac nije krio emocije, a u objavi posvećenoj tom danu napisao je stihove koji su otkrili duboku ličnu povezanost sa mestom i trenutkom:

Milan Vasić krsti sina Foto: milanvasic/instagram

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje.

Prvi susret Despota sa očevim zavičajem

Poseban trenutak u životu glumca dogodio se kada je svog sina prvi put doveo na porodično ognjište u Veliko Ropotovo, na Kosovu i Metohiji. Tu su ih u dvorištu dočekali Milanovi roditelji, bake i deke malog Despota, sa iskrenom radošću i suzama u očima.

Vasić je taj trenutak opisao sledećim rečima:

- Prvi dolazak Despota na svoje ognjište, u svoj dom, kod babe i dede u Veliko Ropotovo (Kosovo i Metohija). Maštao sam o ovom trenutku godinama i moram priznati da mi je ovo jedan od najsrećnijih dana! Baba i deda oduševljeni i presrećni. Despote sine, sve je ovo tvoje, ali zapamti - ovo se ne prodaje.

U svakom od ovih trenutaka, Milan Vasić pokazuje koliko mu znače porodica, koreni i tradicija, a emocije koje deli sa svojim pratiocima govore o dubokoj povezanosti sa mestima i ljudima koji su oblikovali njegov identitet.

Bonus video: Milan Vasić krstio sina Despota