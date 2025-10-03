Slušaj vest

Princ Vilijam iznenadio je gledaoce pojavivši se u specijalnoj epizodi Apple TV+ serije The Reluctant Traveller, gde je domaćinu emisije, komičaru Judžinu Leviju pokazao zamak Vindzor i potom s njim popričao uz pintu piva u lokalnom pabu.

Tokom njihove opuštene šetnje i razgovora, dotakli su se mnogih tema - od istorije kraljevske porodice, njegovog odnosa sa bakom i dekom, izazova odrastanja pod reflektorima, pa sve do njegovih planova za budućnost i porodičnog života.

"Porodični stres me više pogađa nego posao"

Princ je otvoreno rekao da mu stres vezan za porodicu mnogo teže pada od kraljevskih dužnosti, naglašavajući da je 2024. bila najteža godina u njegovom životu. U razgovoru u pabu Two Brewers, upitan kako se njegova porodica nosi sa dijagnozama raka koje su dobili njegov otac kralj Čarls i supruga Kejt, odgovorio je:

- Stvari su dobre. Sve ide u pravom smeru, što je dobra vest. Ali, rekao bih da je 2024. bila najteža godina koju sam imao. Pokušavao sam da balansiram između zaštite dece, Kejt, mog oca... Njega treba štititi, ali on je dovoljno star da to uradi i sam. Važno mi je da se moja porodica oseća zaštićeno i da imaju prostora da obrade sve što se desilo tokom prošle godine, a teško je bilo uskladiti to sa obavezama koje imam. Ali, svi se mi suočavamo sa izazovima i važno je da nastavimo dalje, kazao je princ i dodao da je "sjajna vest" što je Kejt u remisiji i da su deca sve podnela veoma zrelo:

- Svako ima svoj način da se nosi sa takvim stvarima, a deca stalno uče i prilagođavaju se. Trudimo se da im pružimo sigurnost i osećaj zaštite. Mi smo vrlo otvorena porodica, pričamo o stvarima koje nas muče. Ipak, nikada ne znaš kakve sve posledice to može da ostavi. Najvažnije je biti tu jedni za druge i pružiti deci sigurnost da će sve biti u redu.

"Promena me ne plaši - ja je želim"

U jednom od najotvorenijih delova razgovora, Vilijam je rekao da ga ne vodi želja da jednog dana postane kralj, već težnja da bude iskren i autentičan. Kada je upitan da li isto želi za svog sina princa Džordža, odgovorio je:

- To je zanimljivo i veliko pitanje, jer ima mnogo faktora. Ali naravno, želim da stvorim svet u kojem je moj sin ponosan na ono što radimo — svet i posao koji zaista ima pozitivan uticaj na ljude. Ali uz to ide i napomena: nadam se da se nećemo vratiti nekim praksama iz prošlosti, onima kroz koje smo Hari i ja morali da prolazimo dok smo odrastali - i učiniću sve da se to ne ponovi, iskren je princ a zatim je dodao:

- Mislim da je jasno da je promena na mojoj agendi. Promena na bolje. Prihvatam promene i uživam u njima - ne plaše me. To je ono što me uzbuđuje - ideja da unesem promene. Ne radikalne, ali one koje su neophodne.

Bez telefona za decu i domaća atmosfera puna ljubavi

Princ je otkrio da njegova deca ne koriste mobilne telefone, jer želi da im pruži osećaj sigurnosti, ljubavi i stabilnosti:

- Mislim da svaki roditelj želi da izbegne greške koje su činili njihovi roditelji. Za mene je najvažnija stvar u životu porodica. Sve što radim je usmereno ka budućnosti, i ako deci sada ne pružimo srećan, zdrav i stabilan dom, mislim da ih čekaju teški izazovi, rekao je princ a zatim se osvrnuo i na sopstveno detinjstvo:

- Mislim da je jako važno da se stvori toplo, sigurno i puno ljubavi porodično okruženje. Moji roditelji su se razveli kad sam imao osam godina, tako da je to kratko trajalo. Ali iz toga učiš i trudiš se da ne praviš iste greške. Svi mi pokušavamo da budemo bolji roditelji nego što su naši bili, a ja samo želim najbolje za svoju decu. Znam da drama i stres koje doživimo kao deca ostavljaju traga kasnije u životu.

Omiljene aktivnosti dece i "muzički izazovi"

Vilijam je podelio i zanimljive detalje o interesovanjima svoje dece:

- Princ Luj voli da skače na trambolini, princeza Šarlot uživa u mrežnom sportu i baletu, princ Džordž je zaljubljenik u fudbal i hokej, rekao je pa dodao i da pokušavaju da nauče da sviraju instrumente, ali...

- Nisam siguran koliko smo uspešni u tome, rekao je Vilijam kroz smeh.

Vikend posete kraljici i prisećanje na dedu Filipa

Vilijam je Leviju pokazao neke od najvažnijih prostorija zamka Vindzor, uključujući i King’s Drawing Room sa pogledom na Iton koledž, gde je i sam pohađao školu. Rekao je da je često vikendom posećivao pokojnu kraljicu Elizabetu, i da je njegov odnos sa bakom i dekom postajao sve topliji kako su starili. Posebno je istakao dedin smisao za humor:

- Princ Filip je imao sjajan smisao za humor. Mnogo mi nedostaje baka.

Podelio je i sećanje na trenutke kada su se on i članovi porodice jurili kroz St George’s Hall nakon zatvaranja.

"Istorija nije ono što me opterećuje"

Kada ga je Levi upitao da li ga istorija institucije stare hiljadu godina opterećuje, princ je odgovorio:

- Ne, ne bih rekao da me istorija opterećuje. Ima drugih stvari koje me opterećuju, ali ne istorija. Ako niste pažljivi, istorija može biti teret, sidro koje vas vuče dole, koje vas guši i ograničava. Mislim da je važno da se živi u sadašnjem trenutku. Ako si previše vezan za prošlost, nemaš fleksibilnost da menjaš stvari. A ja volim male promene, kazao je princ pa dodao:

- Mislim da je važno da tradicija ostane, ona ima ogroman značaj. Ali ponekad moraš da se zapitaš: da li je ta tradicija još uvek svrshishodna danas? Da li je to još uvek prava stvar? Da li i dalje imamo pravi uticaj? Ja volim da preispitujem stvari - to je suština.

Stres? Porodica, a ne posao

Na pitanje šta ga zapravo opterećuje, Vilijam je iskreno odgovorio:

- Briga i stres oko porodičnih stvari me najviše pogađa. Što se tiče posla, ne osećam preveliki pritisak, bar ne sada. Kad sam bio mlađi, bilo je trenutaka kad sam se pitao: "Stvarno radimo ovo? Ovo se zaista dešava?" Ali sa godinama dođe i mir, i kažeš sebi - mogu ja to. I kad se pojave nepredviđene situacije, ne uznemiravam se previše. Ali kad je porodica u pitanju - tada se osećam preplavljeno, kao i većina ljudi, jer je to lično, emotivno, i remeti ritam života.

Lagani završetak dana: šetnja sa psom i humor o Henriju VIII

Nakon razgledanja, Vilijam i Levi su se uputili ka Lantern Lobby, gde su pogledali oklop Henrija VIII i našalili se na račun njegove visine u poređenju sa istorijskom veličinom. Vilijam se takođe našalio da njegov sin Džordž zna istoriju mnogo bolje od njega. Kasnije su prošetali Vilijamovog psa Orlu po imanju, dok je princ govorio o tome kako mu posao nije od 9 do 5:

- Najvažnije mi je da nađem ravnotežu između posla i porodičnog života. Jer porodica je najvažnija stvar u mom životu. Ako deci ne pružimo zdrav i stabilan početak, biće im mnogo teže kasnije.

