Tejlor Svift je danas objavila svoj 12. studijski album, pod nazivom "The Life of a Showgirl". Milioni fanova širom sveta s nestrpljenjem su čekali izlazak 12 novih pesama najpoznatije pop zvezde današnjice. Reakcije na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu, a mnogi već ovaj album nazivjau "albumom godine".

Oduševljenje fanova

Komentari na platformi X (bivši Tviter) prepuni su emocija i pohvala: „Izvanredni tekstovi i snažne melodije. Kako je ovo moguće?“, „Album mog života, album godine. Hvala ti, Tejlor", „Odličan posao“, „Sviđa mi se što album zvuči nostalgično, kao početak 2000-ih, a opet je moderan. Kako joj to uspeva? Mislim da je Tejlor izmislila novo desetleće, pa napisala album za njega“, „Kako je moguće da Tejlor piše tekstove koji su toliko bliski mom životu? Ovo je remek-delo.“

Drugi su dodali: „Slušam na repeat“, „Još je bolji kad ga poslušate drugi put“, „Kakav album nam je Tejlor dala. Sjajna umetnica“, „Ubila je.“

Detalji o albumu: 12 pesama, velika imena producenata

The Life of a Showgirl je 12. studijski album 35-godišnje pevačice. Sadrži 12 pesama, a producirali su ga Maks Martin, Šelbek i sama Tejlor Svift.

Poslednja, naslovna pesma sa albuma predstavlja saradnju sa pevačicom Sabrinom Karpenter.

Uspeh prethodnog albuma i povratak vlasništva nad katalogom

Ovaj album dolazi nakon prošlogodišnjeg uspeha albuma The Tortured Poets Department, koji je objavljen usred rekordne turneje. Turneja je tokom dve godine na pet kontinenata ostvarila prihod od preko 2.2 milijarde dolara, postavši najprofitabilnija turneja svih vremena.

The Life of a Showgirl je takođe prvo izdanje otkako je Tejlor ponovo stekla vlasništvo nad celokupnim svojim muzičkim opusom. U maju je otkupila svoj katalog snimaka od investicione firme Shamrock Capital, iako iznos nije objavljen.

