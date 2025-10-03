Slušaj vest

Poredili su je sa Madonom, a otkako je počela da se bavi muzikom prodala je više od 40 miliona albuma širom sveta. Iako je dugo važila za jednu od najlepših žena sveta, nije imala sreće u ljubavi.

Pevačica poznata po "dubokom vibratu", ima širok raspon glasa - može da peva dve oktave bez ikakvih problema. Njena boja glasa je takođe jedinstvena; mnogi su pokušavali da je kopiraju, ali su se povlačili, "skidajući joj kapu" na vokalnim sposobnostima. I dok je na poslovnom planu nizala uspehe, dotle je doživljavala velika razočaranja u ljubavi. Danas je napunila 56 godina, iako se to po njenom izgledu nikada ne bi reklo.

Gven Stefani Foto: Profimedia, Fonet

Reč je o Gven Stefani.

Potraga za "gospodinom pravim" trajala je celog života i donela joj gomilu patnje, ali i hitova koje je njena patnja iznedrila. Prva ljubav bio joj je kolega iz benda "No Doubt", Toni Kanal, s kojim je bila u vezi od 1987. do 1994. godine.

- Samo sam gledala u Tonija i molila Boga da mi podari mogućnost da s njim imam dete - otkrila je u jednom intervjuu, a nakon njihovog raskida zamalo se i bend raspao.

Njihov raskid bio je inspiracija za brojne hitove benda, kao što su "Don't Speak", "Sunday Morning" i "Hey You", a njena solo pesma "Cool" govori upravo o tome kako su nakon svega uspeli da ostanu prijatelji. Gven je kroz ceo život imala malo partnera i sa svima je ostvarila duge, ozbiljne veze koje bi se završile na njenu štetu, zbog čega je u jednom trenutku u medijima bila predstavljana kao "najnesrećnija žena muzičke industrije".

Gven i Gavin Rosdejl Foto: Profimedia

Muž je varao sa dadiljom

Nakon bolnog raskida usledio je brak sa Gavinom Rosdejlom koji ju je, ispostaviće se, godinama varao sa njihovom dadiljom. Ta afera trajala je duže od tri godine, a otkrila ju je druga dadilja koja je na ajpedu pronašla eksplicitne poruke i fotografije jer je uređaj bio povezan s Gavinovim mobilnim telefonom.

Gavin je sve vreme varao Gven, uključujući i period kada je bila trudna sa njihovim trećim detetom, a nije dadilja jedinja njegova ljubavnica.

- Moj život se u jednom trenutku raspao, ali evo ja sad živim taj novi život i sjajno je, moram reći. Sve je novo, inspiriše me. Ne znam kako bih drugačije opisala to - izjavila je Gven u emisiji voditelja Karsona Dalija.

Gven je 2015. godine ušla u vezu saBlejkom Šeltonomkoji se u tom trenutku tek razveo od Mirande Lambert. Gavin je kasnije priznao da se pokajao zbog svog postupka, te i da mu je to najteži period života.

Gven i Blejk Šelton Foto: Profimedia

– To je najgori period mog života. Ako se miljenica Amerike razvede od vas, onda ste u ozbiljnom problemu. Gven je majka moje dece i jedna od najneverovatnijih devojaka na svetu – rekao je Gavin za jedan ugledan američki medij.

Šelton je, pak, imao sreće. Pre četiri godine razmenio je bračne zavete sa Gven na njihovom imanju u Oklahomi, a Gven je blistala u venčanici sa potpisom Vere Vang. Veo koji je Gven pokazala na Instagramu poseban je po tome što su na njemu izvezena imena Gven Stefani, Blejka i Gvenine dece - Kingstona Džejmsa Mekgregora, Zume Nesta Roka i Apolo Bouvi Flina.

- Snovi se zaista ostvaruju - poručila je Gven uz fotografije koje je tada podelila na Instagramu.

(Kurir.rs/Žena)

