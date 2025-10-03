Slušaj vest

Poznata influenserka Tamara Kalinić (36) podelila je sa svojim pratiocima važan trenutak u karijeri - njeno lice osvanulo je na velikom reklamnom plakatu na Sanset Bulevaru u Los Anđelesu.

Na Instagramu je objavila fotografiju ispred bilborda uz emotivnu poruku: - Mama, tata, ja sam na bilbordu.

Saradnja sa luksuznim brendom Audemars Piguet

Tamara je trenutno jedno od zaštitnih lica švajcarskog luksuznog proizvođača satova Audemars Piguet, sa kojim sarađuje na kampanji koja je predstavljena na jednoj od najpoznatijih lokacija na svetu.

Ekskluzivni sat od ružičastog zlata: Royal Oak Tourbillon

U okviru ove saradnje, Tamara je nosila prestižni model Royal Oak Tourbillon ref. 26630OR, izrađen od ružičastog zlata, prečnika 38.5 mm, proizveden u limitiranoj seriji od samo 102 primerka.

Prema podacima sa specijalizovanog sajta Sat na ruci, prodajna cena ovog sata iznosi čak 176.000 evra, što je oko 20.6 miliona dinara.

Luksuzna kolekcija satova u vlasništvu Tamare Kalinić

Tamara u svojoj ličnoj kolekciji poseduje još tri vredna modela istog brenda:

Royal Oak 15451ST — cena oko 40.000 evra

Royal Oak 77350CE — cena oko 90.000 evra

Offshore model — takođe procenjen na oko 90.000 evra.

